Từng đoạt cúp tại show 'Đạp gió' 2023, Chi Pu nhận được lời khen 'đắt giá' từ Diva Hồng Nhung

Chương trình truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt mùa đầu tiên vừa qua đã chính thức công bố danh sách 30 nữ nghệ sĩ tham gia. Đặc biệt, chương trình này còn có sự xuất hiện của Diva Hồng Nhung.

Chương trình truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt mùa đầu tiên vừa qua đã chính thức công bố danh sách 30 nữ nghệ sĩ tham gia. Việc có sự xuất hiện của những nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực bao gồm cả những nghệ sĩ gạo cội khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ. Đáng chú ý, những khán giả tại Trung Quốc cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến poster bao gồm 30 nghệ sĩ nữ tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt.

30 màu sắc cá tính trong "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" bản Việt 2023 Trong buổi họp báo "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" diễn ra chiều tối 19/10 trước đó, Diva Hồng Nhung rạng rỡ xuất hiện bên các đàn em, tỏ vẻ thích thú với những trải nghiệm mới mẻ khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Cô được bạn trai và hai con cổ vũ, đồng hành trong quá trình góp mặt trong chương trình. Ngoài ra, nữ ca sĩ tham gia với tâm thế thoải mái, không bị áp lực chuyện thắng thua tại chương trình. Hồng Nhung thích thú khi có được những trải nghiệm thú vị cùng các đàn em trong chương trình

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Hồng Nhung cũng nhắc tới Chi Pu - người từng tham gia bản Trung và nhận định nữ ca sĩ sẽ là "tiền bối" chia sẻ kinh nghiệm cho các nghệ sĩ tại Việt Nam. Nữ ca sĩ không khỏi giành lời khen cho Chi Pu: “Dù Chi Pu nhỏ hơn tôi nhưng tôi rất nể trọng vì em đã làm được điều mà chắc tôi không làm được”. Chi Pu ở show "Đạp gió" Trước đó, đội hình 30 nghệ sĩ tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã được "chốt sổ" bao gồm: diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Uyên Linh, người mẫu Hà Kino, diễn viên Diệu Nhi, ca sĩ Thanh Ngọc, ca sĩ Yến Trang, diễn viên Tú Vi, vũ công Phạm Lịch, Diva Mỹ Linh, ca sĩ Bảo Anh, MC Hoàng Oanh, MC Vân Hugo, hot girl Huyền Baby, Hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Lynk Lee, ca sĩ Nguyên Hà, ca sĩ MLee, ca sĩ Lưu Hương Giang, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, ca sĩ Thái Trinh, ca sĩ Trang Pháp, "thánh cover" Hương Ly, doanh nhân Diệp Lâm Anh, diễn viên Quỳnh Nga, ca sĩ Phương Vy, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, Diva Hồng Nhung, ca sĩ Lệ Quyên.

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