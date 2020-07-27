'Thánh cách ly' Vũ Khắc Tiệp bị nghi đang có mặt tại Đà Nẵng, sự thật ra sao?

Hậu trường 27/07/2020 10:21

Hiện trên mạng xã hội bất ngờ rộ thông tin "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp đang đi du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên, anh đã lên tiếng phủ nhận.

Thông tin xoay quanh câu chuyện cách ly của Vũ Khắc Tiệp lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao. Cụ thể 2 ngày qua, Việt Nam đã công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, trong đó Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Đà Nẵng quyết định thực hiện lệnh giãn cách xã hội 14 ngày, bắt đầu từ 13 giờ chiều 26/7.

Bên cạnh đó, những người đến hoặc trở về từ Đà Nẵng từ ngày 18/7 được khuyến cáo tự cách ly tại nhà và thực hiện khai báo y tế.

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Từ đầu năm đến nay, 'ông bầu' Ngọc Trinh đã 5 lần bị cách ly, với tổng cộng hơn 70 ngày tách biệt xã hội - Ảnh: Internet

Sau thông tin này, nhiều trang mạng bất ngờ "gọi tên" Vũ Khắc Tiệp - "gương mặt vàng trong làng cách ly" vì dịch Covid-19. Thậm chí đã xuất hiện tin đồn "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp đang có chuyến du lịch Đà Nẵng. Không ít dân mạng còn vào vào tận trang cá nhân của bạn thân Ngọc Trinh để hỏi thăm.

Trước những lời đồn đoán của dư luận, Vũ Khắc Tiệp đã lên tiếng. Chia sẻ với truyền thông, anh cho biết hiện mình đang có mặt ở TP. Hồ Chí Minh. Chuyến đi Đà Nẵng đã kết thúc từ khá lâu trước đó. Ở một diễn biến khác, cách đây gần 1 tuần, anh từng check-in tại một địa điểm du lịch ở quận 1. Như vậy, đây chỉ là tin đồn thất thiệt. 

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Hiện ông bầu họ Vũ đang có mặt tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: FB

Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu lây lan, Vũ Khắc Tiệp được mệnh danh là "gương mặt vàng trong làng cách ly" vì từng trải qua 5 lần cách ly.

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