Tang lễ NSND Hoàng Dũng: Nhiều đồng nghiệp, học trò đến sớm chờ viếng, khách vào lễ được yêu cầu đeo khẩu trang

Tang lễ cố NSND Hoàng Dũng đang diễn ra tại Hà Nội, với sự có mặt của đông đảo anh chị em nghệ sĩ trong giây phút tiễn biệt linh thiêng này.
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NSND Hoàng Dũng qua đời vào chiều mùng 3 Tết (tức ngày 14/2) sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư đã di căn, hưởng thọ 65 tuổi. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức vào sáng ngày 20/2 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.
Sáng nay, đồng nghiệp và các thế hệ học trò của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng đều có mặt từ sớm tại nhà tang lễ Quốc gia để đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo di nguyện trước khi mất của diễn viên "Người phán xử", tang lễ NSND Hoàng Dũng được tổ chức giản dị, ấm áp và không bi lụy.
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức tang lễ yêu cầu người đến viếng đeo khẩu trang, mang theo nước rửa tay và giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo vệ sinh dịch tễ.
Sau buổi lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên.