Tang lễ NSND Hoàng Dũng: Nhiều đồng nghiệp, học trò đến sớm chờ viếng, khách vào lễ được yêu cầu đeo khẩu trang

NSND Hoàng Dũng qua đời vào chiều mùng 3 Tết (tức ngày 14/2) sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư đã di căn, hưởng thọ 65 tuổi. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức vào sáng ngày 20/2 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.

Sáng nay, đồng nghiệp và các thế hệ học trò của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng đều có mặt từ sớm tại nhà tang lễ Quốc gia để đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.