Tang lễ NSND Hoàng Dũng: Nhiều đồng nghiệp, học trò đến sớm chờ viếng, khách vào lễ được yêu cầu đeo khẩu trang

Hậu trường 20/02/2021 09:03

Tang lễ cố NSND Hoàng Dũng đang diễn ra tại Hà Nội, với sự có mặt của đông đảo anh chị em nghệ sĩ trong giây phút tiễn biệt linh thiêng này.

NSND Hoàng Dũng qua đời vào chiều mùng 3 Tết (tức ngày 14/2) sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư đã di căn, hưởng thọ 65 tuổi. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức vào sáng ngày 20/2 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. 

Sáng nay, đồng nghiệp và các thế hệ học trò của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng đều có mặt từ sớm tại nhà tang lễ Quốc gia để đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.

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Công Lý có mặt từ rất sớm tại tang lễ - Ảnh: Kênh 14
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Quỳnh Nga - Việt Anh cùng đến viếng - Ảnh: Kênh 14
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Nghệ sĩ Đỗ Kỷ có mặt để đưa tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh: Zing
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Nghệ sĩ Minh Vượng, một người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ - Ảnh: Zing
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Nghệ sĩ Kim Oanh - Ảnh: Kênh 14
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MC Thảo Vân đang vào trong để viếng cố NSND Hoàng Dũng - Ảnh: Kênh 14
Tang lễ NSND Hoàng Dũng: Nhiều đồng nghiệp, học trò đến sớm chờ viếng, khách vào lễ được yêu cầu đeo khẩu trang - Ảnh 7
Đoàn phim 'Trở về giữa yêu thương' chờ vào viếng NSND Hoàng Dũng - Ảnh: Vietnamnet
Tang lễ NSND Hoàng Dũng: Nhiều đồng nghiệp, học trò đến sớm chờ viếng, khách vào lễ được yêu cầu đeo khẩu trang - Ảnh 8
Rất nhiều nghệ sĩ tề tựu về lễ tang, mọi người không quên mang khẩu trang giữa mùa dịch - Ảnh: Vietnamnet

 Tang lễ NSND Hoàng Dũng: Nhiều đồng nghiệp, học trò đến sớm chờ viếng, khách vào lễ được yêu cầu đeo khẩu trang - Ảnh 9

Tang lễ NSND Hoàng Dũng: Nhiều đồng nghiệp, học trò đến sớm chờ viếng, khách vào lễ được yêu cầu đeo khẩu trang - Ảnh 10
Người thân, đồng nghiệp cúi đầu tiễn biệt cố nghệ sĩ - Ảnh: Kênh 14

Theo di nguyện trước khi mất của diễn viên "Người phán xử", tang lễ NSND Hoàng Dũng được tổ chức giản dị, ấm áp và không bi lụy.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức tang lễ yêu cầu người đến viếng đeo khẩu trang, mang theo nước rửa tay và giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo vệ sinh dịch tễ.

Tang lễ NSND Hoàng Dũng: Nhiều đồng nghiệp, học trò đến sớm chờ viếng, khách vào lễ được yêu cầu đeo khẩu trang - Ảnh 11
Chân dung cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Sau buổi lễ, linh cữu sẽ được an táng tại Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên.

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