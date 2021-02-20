Nếu người chồng có dấu hiệu 'khác lạ', phụ nữ hãy khắc phục ngay 4 ĐIỀU nhạy cảm này

Phụ nữ yêu 20/02/2021 08:50

Hôn nhân tan vỡ là điều không cặp vợ chồng nào mong muốn. Tuy nhiên, chị em lại không biết rằng có những điều rất đơn giản trong cuộc sống nhưng lại dẫn đến chuyện vợ chồng ly hôn, mỗi người mỗi ngã.

Mang căng thẳng trong công việc về nhà

Các bạn nên nhớ, công việc và gia đình cần phải tách bạch một cách rõ ràng. Sau một ngày đi làm, bạn đừng mang công việc về nhà, mọi buồn phiền của công việc hãy gạt sang một bên ngay khi bạn đặt chân đến cửa ngôi nhà.

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Vợ, chồng nên bỏ lại mọi phiền muộn của công việc trước khi về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Stress trong công việc sẽ khiến bạn ức chế, khó tránh được sự cáu gắt làm tổn thương con cái. Ngoài ra khi tâm trạng không vui, bạn chắc chắn sẽ không nấu được món nào ngon cho chồng, không thể quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, thậm chí bỏ mặc anh ấy.

Luôn luôn cho mình đúng

Trong mọi cuộc tranh luận, nhiều chị em vẫn luôn đấu tranh đến cùng vì luôn cho mình đúng. Họ là những người phụ nữ cá tính, hiếu thắng, mạnh mẽ, luôn giành phần thắng đến cùng.

Người đàn ông của họ vì vậy đến một lúc nào đấy sẽ vô cùng mệt mỏi, chán chường, thấy mình thua thiệt và thiếu tự tin trước họ. Tình trạng này nếu kéo dài, không ít ông chồng rơi vào căng thẳng, nên họ có thể sẽ dễ dàng tìm đến niềm vui mới, nơi họ thấy được tôn trọng và yêu thương.

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Phụ nữ hãy yếu đuối và mềm mỏng trước đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không giải quyết triệt để vấn đề của cả hai

Cả hai vợ chồng bạn đang có vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên bạn lại có tình làm lơ đi, để mặc vậy và không giải quyết đến cùng.

Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho mọi việc âm thầm qua đi, hai người chỉ ừ hử cho qua chuyện để mong giữ hòa khí bình ổn trong gia đình, nhưng gốc rễ của vấn đề lại không được đem ra phân xử xem ai đúng ai sai, cái gì cần sửa, cái gì cần rút kinh nghiệm. Cuộc sống gia đình về lâu dài có thể bị nứt vỡ không gì cứu vãn được.

Hạn chế những cử chỉ thân mật

Qua thời trăng mặt, trải qua thời kỳ mang thai, sinh nở, rồi nuôi dạy con quá vất vả khiến nhiều chị em quên mất thói quen dành cho chồng những cử chỉ thân mật, âu yếm.

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Chị em hãy dành cho chồng những cử chỉ thân mật để hâm nóng tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Lâu dần, điều này cũng khiến cho tình cảm vợ chồng không còn được nồng nàn, thắm thiết như xưa nữa. Khoảng cách hai người có thể vô tình bị đào sâu thêm, có nguy cơ dẫn đến vợ chồng ly hôn. Vì vậy các chị em hãy lưu ý điều này nhé.

Phụ nữ à, nếu tìm người đàn ông tử tế ĐỂ YÊU, hãy khắc cốt ghi tâm 5 ĐIỀU này, riêng điều thứ 3 là mấu chốt

Phụ nữ à, nếu tìm người đàn ông tử tế ĐỂ YÊU, hãy khắc cốt ghi tâm 5 ĐIỀU này, riêng điều thứ 3 là mấu chốt

Tìm được một người đàn ông tử tế để yêu, sau đó lấy làm chồng là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn. Đời người suy cho cùng hơn nhau chỉ ở tấm chồng nên mới có cảnh, người “ngồi thuyền rồng”, kẻ bơ phờ cuối chợ. Là phụ nữ, hãy khắc cốt 5 tiêu chí sau để chọn đúng người đàn ông của mình.

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