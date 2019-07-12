Tắm rửa sạch sẽ đợi mãi không thấy chồng vào phòng ngủ, Hari Won phát hiện điều bất ngờ lúc gần sáng

Hậu trường 12/07/2019 15:28

Dòng trạng thái mới đây của ca sĩ Hari Won nói về ông xã Trấn Thành khiến cộng đồng mạng thích thú.

Sau hơn 2 năm "về chung nhà", cuộc sống hôn nhân của vợ chồng MC Trấn Thànhca sĩ Hari Won vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tổ ấm nhỏ của cặp đôi luôn tràn đầy tiếng cười. Vợ chồng nghệ sĩ thường xuyên "bóc phốt", vạch tật xấu của nhau khiến fan cười nghiêng ngả.

Mới đây nhất, giọng ca Anh cứ đi đi lại gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái "dằn mặt" chồng vì tụ tập hội bạn thân trò chuyện đến gần sáng. Không nói suông, nữ ca sĩ đăng kèm ảnh làm bằng chứng.

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Hari Won tung bằng chứng việc Trấn Thành tụ tập bạn bè đến gần sáng - Ảnh: FBNV

Cô gọi Trấn Thành và những người bạn thân của anh là hội "không sợ vợ". Theo chia sẻ, Trấn Thành đã có buổi gặp mặt với ba người bạn thân tại nhà từ hơn 10 giờ tối đến gần sáng nhưng vẫn chưa có ý định giải tán: "Thông báo cho các vợ của mấy anh chàng ở đây. Hiện đang 3:25 am. Họ vẫn nói chuyện (nghe nói bàn về phim. Thật hay không thì tôi không biết) tại phòng khách".

Tiếp đó, Hari Won còn khéo léo nhắn nhủ: "Các vợ của mấy anh đừng lo hén" như một lời nhắc nhở hết sức khôn khéo đến các anh chồng hãy quan tâm đến tâm trạng của vợ khi ở nhà lo lắng, không ngủ được vì chồng vắng nhà cả đêm.

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Dưới bình luận, ca sĩ Hari Won còn được mọi người bày cách 'tiêu diệt' hội không sợ vợ này - Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ hài hước của Hari Won khiến cư dân mạng phấn khích. Khi bị một người quen chọc ghẹo quá rảnh khi thức đến gần sáng để chụp ảnh chồng đăng Facebook, cô nàng phân trần: "Tại em coi phim mấy tập và tắm 1 tiếng chờ mãi không thấy chồng em vào phòng ngủ... Hội kia gặp từ 10:20 pm tới sáng luôn đó anh! Em phải bước ra phòng khách để biết tình hình luôn đó mà".

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Sau hơn 2 năm chung sống, Hari Won và Trấn Thành vẫn không ngừng 'troll' nhau trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Bài viết của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều bình luận quan tâm từ cư dân mạng. Mọi người khen ngợi sự dễ thương và cách nhắc nhở tinh tế của Hari Won dành cho các ông chồng.

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