Tạm biệt gia đình trước khi trở về Việt Nam, Lam Trường nhói lòng trước câu nói của con gái

Hậu trường 29/06/2022 11:28

Chia sẻ trên trang cá nhân, Lam Trường về thăm vợ con sau đó lại phải đáp chuyến bay về Việt Nam sau show diễn.

Là nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, Lam Trường được nhiều người yêu mến khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ Yến Phương xinh đẹp và cô con gái Yên Lam. Cuộc sống của Lam Trường vẫn êm đềm như chính tính cách của anh.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, Lam Trường về thăm vợ con sau đó lại phải đáp chuyến bay về Việt Nam sau show diễn. Vì rất bám bố nên bé Phoebe đã có câu nói khiến nam ca sĩ phải nhói lòng.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Đi ăn với vợ con trước khi ra sân bay về Việt Nam, Bì nói mà ba nhói lòng: Bì muốn ba, hôm qua con vừa rước ba ở sân bay mà, giờ con lại đưa ba ra sân bay. Sau này con sẽ hiểu ba thương con và muốn ở bên con biết bao nhiêu cho đủ. Người lớn là phải lo lắng chu toàn cho gia đình yêu thương của mình, thương con gái quá!", nam ca sĩ chia sẻ.

Tạm biệt gia đình trước khi trở về Việt Nam, Lam Trường nhói lòng trước câu nói của con gái - Ảnh 1
Khoảnh khắc Lam Trường bên vợ con trước khi ra sân bay - Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lam Trường đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên Yến Phương. Cặp đôi có chung một cô con gái đáng yêu. Dù không có nhiều thời gian bên con nhưng bé Phoebe rất bám ba. Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Có một cái đuôi bé xíu suốt ngày đeo ba, làm ba không còn thời gian riêng cho mình luôn, nhưng được cái là cái đuôi này ngọt ngào, đáng yêu và làm ba cười suốt ngày".

Anh hiện tại là trụ cột kinh tế của gia đình nên rất chăm chỉ đi hát để vợ có thời gian chăm lo tốt hơn cho con gái Phoebe. Trong những năm gần đây, Lam Trường ngồi ghế giám khảo các cuộc thi, anh đi hát đều đặn nhưng không còn quá sôi nổi như trước.

Tạm biệt gia đình trước khi trở về Việt Nam, Lam Trường nhói lòng trước câu nói của con gái - Ảnh 2Tạm biệt gia đình trước khi trở về Việt Nam, Lam Trường nhói lòng trước câu nói của con gái - Ảnh 3
Khi có thời gian rảnh rỗi, nam ca sĩ dành hết thời gian bên vợ con - Ảnh: FBNV

Lam Trường sinh năm 1974 và được khán giả gọi với biệt danh thân mật là "Anh Hai". Anh là một trong những thần tượng có sức ảnh hưởng với khán giả thế hệ 8X, 9X qua loạt bản hit nổi tiếng.

Bước chân vào làng giải trí từ năm 1995, Lam Trường chinh phục người nghe với ca khúc "Tiếng sáo phiêu bồng". Sau đó, anh có liên tiếp các bản hit khác như: "Tình thôi xót xa", "Tôi ngàn năm đợi", "Mưa phi trường"... Ngoại hình sáng, giọng hát ấm, Lam Trường trở thành ngôi sao được săn đón vào thời điểm đó. Sau đó, anh còn rẽ hướng sang diễn xuất trong các bộ phim như Nữ tướng cướp (2004), Ngôi nhà hạnh phúc (2008)...

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