Tài tử Huỳnh Anh Tuấn vui thú điền viên ở tuổi xế chiều: Trổ tài nấu món ăn dân dã 'gây bão' MXH, tự trồng rau nuôi cá

Thời gian gần đây, khán giả bất ngờ khi thấy Huỳnh Anh Tuấn thường xuyên chia sẻ clip về cuộc sống đời thường của mình trên mạng xã hội. Đặc biệt, những video nam diễn viên sinh năm 1968 trổ tài nấu các món ăn dân dã như cá bống kho tiêu, kho quẹt với rau luộc, canh khổ qua cá thác lác, canh rau tập tàng... được quay trong căn chòi lá được lợp tạm đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Huỳnh Anh Tuấn là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Anh từng làm mưa làm gió trên màn ảnh phim Việt những năm 1990 cùng với các tên tuổi Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương... Nam diễn viên từng góp mặt trong hàng trăm phim lớn nhỏ với đủ loại vai. Anh từng đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Trương Ngọc Ánh, qua các bộ phim Anh chàng bộ đội, đừng nói xa nhau, Tết này em lấy chồng, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm…

Theo như nam nghệ sĩ chia sẻ, những ngày không có lịch quay, anh sẽ thường lái xe từ TP.HCM về quê ngoại ở Long An hòa vào cuộc sống như nông dân. Nhà vườn của diễn viên trồng nhiều cây ăn quả như dừa, mít, sầu riêng, măng cụt, ổi, cùng các loài rau gồm cải, dền, khoai lang, mồng tơi, mướp, đậu bắp.

Anh giãi bày: "Nói chung là làm cho khán giả xem thì tôi cũng phải chỉn chu một chút, nên quản lý cũng hỗ trợ tôi quay cho sinh động. Song, các clip nấu nướng của tôi đảm bảo là "người thật, việc thật", 100% các món do chính tay tôi nấu. Có hôm tôi mời thêm anh em, hàng xóm tham gia ăn uống cho đông vui".

Theo như nam nghệ sĩ chia sẻ, những ngày không có lịch quay, anh sẽ thường lái xe từ TP.HCM về quê ngoại ở Long An hòa vào cuộc sống như nông dân

Hồi cuối tháng 7, anh mất ba ngày dựng thêm chiếc chòi lá để nghỉ ngơi, có chỗ nấu nướng. Buổi sáng thức dậy, diễn viên thường pha trà, tận hưởng không khí mát lành. Huỳnh Anh Tuấn xới đất gieo hạt giống, ra chợ mua thêm hoa, cây cảnh để khu vườn thêm màu sắc. Anh còn cải tạo ao, thả thêm cá rô, diêu hồng. Diễn viên nói: "Tôi từng làm nông ngày bé nên công việc lao động chân tay không quá nặng nhọc. Rau củ trồng trong vườn chủ yếu làm thực phẩm hằng ngày, không buôn bán. Lâu lâu về quê được vận động chân tay nên người cũng khỏe ra".



Hồi cuối tháng 7, anh mất ba ngày dựng thêm chiếc chòi lá để nghỉ ngơi, có chỗ nấu nướng. Buổi sáng thức dậy, diễn viên thường pha trà, tận hưởng không khí mát lành

Anh cũng chia sẻ, tuy về vườn, nhưng cuộc sống của anh không "ẩn dật" như nhiều người nghĩ. "Lúc đầu về đây sống, tôi cũng thấy hơi buồn vì mọi thứ khác hẳn ở thành phố, nhưng ở dần thấy cũng quen, cũng thích và hiện tại thấy mình quyết định đúng đắn. Ở đây, mỗi buổi sáng tôi dậy rất sớm, có hôm 4h30, có hôm 5h. Thức dậy, tôi ra trước nhà uống trà. Lắng nghe gà gáy, chim hót, thậm chí tiếng chó sủa cũng khiến tôi cảm thấy vui và bình yên lắm" - diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cho hay.

Anh cũng chia sẻ, tuy về vườn, nhưng cuộc sống của anh không "ẩn dật" như nhiều người nghĩ

Theo diễn viên sinh năm 1968, anh đang hưởng thụ những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc sống, bởi với anh, 2 chữ hưởng thụ không chỉ nói tới tiền tài hay vật chất mà còn nói về cảm xúc, tinh thần. Anh khẳng định bản thân chọn cuộc sống gần gũi với thiên nhiên không phải do nghèo khổ hay thiếu thốn mà bởi đây là điều làm anh cảm thấy thoải mái và thích hợp.



Theo diễn viên sinh năm 1968, anh đang hưởng thụ những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc sống, bởi với anh, 2 chữ hưởng thụ không chỉ nói tới tiền tài hay vật chất mà còn nói về cảm xúc, tinh thần

Về sự nghiệp diễn xuất, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cũng cho biết, anh vẫn đang đều đặn sống với nghề. Khi nào hết duyên hay sức khỏe không đáp ứng được công việc thì anh sẽ tự động dừng lại. Còn ở thời điểm hiện tại, diễn xuất đối với anh không chỉ là công việc để kiếm tiền mà còn là đam mê và tình yêu mãnh liệt.

Anh Tuấn đi bước nữa vào năm 2016 ở tuổi 48. Anh cưới nữ diễn viên tên Thảo Sương, người từng đóng vai phụ trong một số phim truyền hình

Về chuyện đời tư, nam diễn viên từng đổ vỡ hôn nhân. Anh có bốn người con với vợ đầu. Huỳnh Anh Tuấn đi bước nữa vào năm 2016 ở tuổi 48. Anh cưới nữ diễn viên tên Thảo Sương, người từng đóng vai phụ trong một số phim truyền hình. Sau đám cưới, cô quyết định ở nhà làm nội trợ, quán xuyến gia đình để ông xã yên tâm hoạt động nghệ thuật. Anh hầu như rất hiếm chia sẻ hình ảnh về cuộc sống gia đình lên mạng xã hội.