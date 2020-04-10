Sướng như Diệu Hương, được mẹ chồng tặng cả khay nữ trang, mua sắm thoải mái mẹ trả tiền

Chia sẻ của diễn viên Diệu Hương về mẹ chồng tuyệt vời khiến bao người mơ ước. Cô được bà yêu thương và quan tâm hết mực.

Diễn viên Diệu Hương là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình phía Bắc. Cô từng tạo dấu ấn khi hóa thân thành công vào rất nhiều vai diễn, gần đây nhất là vai San trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Tuy nhiên vào cuối năm 2019, chân dài này bất ngờ thông báo sang Mỹ định cư cùng chồng con. Dù không còn đóng phim, nhưng cuộc sống của cô nơi đất khách vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ quê nhà.



Diệu Hương nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống tại Mỹ - Ảnh: FB

Mới đây, cô vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về mẹ chồng. Nữ diễn viên khiến nhiều chị em phát hờn vì có mẹ chồng tuyệt vời, thương con dâu như con gái ruột. Theo chia sẻ của Diệu Hương, vì sợ con dâu nghèo bà thường mang cả khay nữ trang ra tặng, thích gì bà cũng mua cho.

Cô hi vọng sẽ có cơ hội được quay lại đóng phim nếu còn duyên - Ảnh: FB

"Mẹ chồng mình đến giờ vẫn thế. Vẫn suốt ngày sợ con dâu nghèo. Vài bữa lại mang khay nữ trang ra con đeo đi mẹ tặng hết hoặc thích gì đặt thoải mái đi mẹ trả tiền. Chả may lại gặp “bà dâu” (à là cách mẹ chồng mình gọi mình) thanh niên hơi bị cứng nhất nhất từ đầu đến chân chả thích vướng víu gì, và cũng chả bao giờ thích khoe cái gì. À có chăng thì khoe rằng mình có 1 gia đình rất tuyệt vời! Vậy thôi", cô khoe được mẹ chồng yêu thương.

Nữ diễn viên tự nhận bản thân khá may mắn khi được sống cùng bố mẹ chồng tuyệt vời - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi Diệu Hương chia sẻ về mẹ chồng. Dưới bài viết, mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nữ diễn viên vì có được người mẹ chồng tốt, tâm lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suong-nhu-dieu-huong-duoc-me-chong-tang-ca-khay-nu-trang-mua-sam-thoai-mai-me-tra-tien-356339.html