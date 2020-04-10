Sướng như Diệu Hương, được mẹ chồng tặng cả khay nữ trang, mua sắm thoải mái mẹ trả tiền

Hậu trường 10/04/2020 11:49

Chia sẻ của diễn viên Diệu Hương về mẹ chồng tuyệt vời khiến bao người mơ ước. Cô được bà yêu thương và quan tâm hết mực.

Diễn viên Diệu Hương là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình phía Bắc. Cô từng tạo dấu ấn khi hóa thân thành công vào rất nhiều vai diễn, gần đây nhất là vai San trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Tuy nhiên vào cuối năm 2019, chân dài này bất ngờ thông báo sang Mỹ định cư cùng chồng con. Dù không còn đóng phim, nhưng cuộc sống của cô nơi đất khách vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ quê nhà.

dien vien dieu huong
Diệu Hương nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống tại Mỹ - Ảnh: FB

Mới đây, cô vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về mẹ chồng. Nữ diễn viên khiến nhiều chị em phát hờn vì có mẹ chồng tuyệt vời, thương con dâu như con gái ruột. Theo chia sẻ của Diệu Hương, vì sợ con dâu nghèo bà thường mang cả khay nữ trang ra tặng, thích gì bà cũng mua cho.

dien vien dieu huong 1
Cô hi vọng sẽ có cơ hội được quay lại đóng phim nếu còn duyên - Ảnh: FB

"Mẹ chồng mình đến giờ vẫn thế. Vẫn suốt ngày sợ con dâu nghèo. Vài bữa lại mang khay nữ trang ra con đeo đi mẹ tặng hết hoặc thích gì đặt thoải mái đi mẹ trả tiền. Chả may lại gặp “bà dâu” (à là cách mẹ chồng mình gọi mình) thanh niên hơi bị cứng nhất nhất từ đầu đến chân chả thích vướng víu gì, và cũng chả bao giờ thích khoe cái gì. À có chăng thì khoe rằng mình có 1 gia đình rất tuyệt vời! Vậy thôi", cô khoe được mẹ chồng yêu thương.

dien vien dieu huong 3

dien vien dieu huong 4
Nữ diễn viên tự nhận bản thân khá may mắn khi được sống cùng bố mẹ chồng tuyệt vời - Ảnh: FB 

Đây là lần hiếm hoi Diệu Hương chia sẻ về mẹ chồng. Dưới bài viết, mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nữ diễn viên vì có được người mẹ chồng tốt, tâm lý.

Bận rộn với công việc y tá ở Mỹ, con gái Phi Nhung vẫn dành tặng mẹ điều đặc biệt trong ngày sinh nhật

Bận rộn với công việc y tá ở Mỹ, con gái Phi Nhung vẫn dành tặng mẹ điều đặc biệt trong ngày sinh nhật

Không thể cùng mẹ đón sinh nhật nhưng Wendy Phạm vẫn khiến nữ ca sĩ Phi Nhung xúc động với lời nhắn gửi đầy ngọt ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệu Hương mẹ chồng Diệu Hương sao Việt tại Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026