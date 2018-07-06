Sốc: Quế Vân hé lộ người đàn ông bí ẩn sau Trường Giang, dân tình choáng váng vì khuôn mặt này

Hậu trường 06/07/2018 15:27

Cư dân mạng hoang mang tột độ, liên tục đặt nhiều nghi vấn khi Quế Vân đăng bức ảnh khó hiểu bên Việt Anh Người phán xử.

Sau hai năm "bóc phốt" chuyện Trường Giang phụ bạc, Quế Vân bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp chính diện khuôn mặt một người đàn ông được cho là diễn viên Việt Anh. Ngồi trước mặt người này là một cô gái có mái tóc dài và dáng dấp rất giống ca sĩ Quế Vân. Đi cùng bài chia sẻ, mỹ nhân sinh năm 1982 bất ngờ để lại một câu hỏi khó hiểu: "Có đẹp không cả nhà?".

Sốc: Quế Vân hé lộ người đàn ông bí ẩn sau Trường Giang, dân tình choáng váng vì khuôn mặt này - Ảnh 1
Quế Vân gây hoang mang dư luận với bức ảnh khó hiểu bên Việt Anh - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bài viết này nhận được sự quan tâm rất lớn trên cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều tỏ ra hoang mang trước hành động bất ngờ của Quế Vân. Nhiều người nhanh chóng nhận ra diễn viên Việt Anh và không ngừng đặt những câu hỏi tò mò. Thậm chí, một số cư dân mạng còn mạnh dạn tag tên bà xã Việt Anh (Hương Trần) vào để hỏi rõ sự tình.

Tuy nhiên, sau gần 1 giờ đăng tải bức hình trên thì Quế Vân vẫn chưa có động thái nào để giải thích với người hâm mộ. Khán giả nhận định rằng, nếu một người bình thường đăng ảnh với Việt Anh thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, Quế Vân vốn không phải diễn viên nên khó có khả năng đây là ảnh đi diễn cùng Việt Anh. Mặt khác, hai năm trước nữ ca sĩ này từng gây rúng động showbiz khi vạch trần chuyện Trường Giang lăng nhăng với mình.

Sốc: Quế Vân hé lộ người đàn ông bí ẩn sau Trường Giang, dân tình choáng váng vì khuôn mặt này - Ảnh 2
Cư dân mạng hoang mang, tag tên vợ Việt Anh để làm rõ sự tình - Ảnh: FBNV
Sốc: Quế Vân hé lộ người đàn ông bí ẩn sau Trường Giang, dân tình choáng váng vì khuôn mặt này - Ảnh 3
Hai năm trước, Quế Vân mở màn sự kiện 'bóc phốt' Trường Giang bằng bức ảnh tương tự - Ảnh: FBNV
Nhiều lần bị lừa dối, Quế Vân tự nhận mình 'ngu' khi lại tin lời mật ngọt của một người đàn ông

Nhiều lần bị lừa dối, Quế Vân tự nhận mình 'ngu' khi lại tin lời mật ngọt của một người đàn ông

Đã trải qua nhiều lần yêu đương nhưng đến bây giờ Quế Vân vẫn nhận mình ngu khi sẵn sàng làm tất cả cho một người đàn ông sau khi nghe câu nói "Em là người đặc biệt nhất với anh'.

Xem thêm
Từ khóa:   Quế Vân Quế Vân - Việt Anh Quế Vân đăng ảnh Việt Anh bà xã Việt Anh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42