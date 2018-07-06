Sốc: Quế Vân hé lộ người đàn ông bí ẩn sau Trường Giang, dân tình choáng váng vì khuôn mặt này

Cư dân mạng hoang mang tột độ, liên tục đặt nhiều nghi vấn khi Quế Vân đăng bức ảnh khó hiểu bên Việt Anh Người phán xử.

Sau hai năm "bóc phốt" chuyện Trường Giang phụ bạc, Quế Vân bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp chính diện khuôn mặt một người đàn ông được cho là diễn viên Việt Anh. Ngồi trước mặt người này là một cô gái có mái tóc dài và dáng dấp rất giống ca sĩ Quế Vân. Đi cùng bài chia sẻ, mỹ nhân sinh năm 1982 bất ngờ để lại một câu hỏi khó hiểu: "Có đẹp không cả nhà?".

Quế Vân gây hoang mang dư luận với bức ảnh khó hiểu bên Việt Anh - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bài viết này nhận được sự quan tâm rất lớn trên cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều tỏ ra hoang mang trước hành động bất ngờ của Quế Vân. Nhiều người nhanh chóng nhận ra diễn viên Việt Anh và không ngừng đặt những câu hỏi tò mò. Thậm chí, một số cư dân mạng còn mạnh dạn tag tên bà xã Việt Anh (Hương Trần) vào để hỏi rõ sự tình.

Tuy nhiên, sau gần 1 giờ đăng tải bức hình trên thì Quế Vân vẫn chưa có động thái nào để giải thích với người hâm mộ. Khán giả nhận định rằng, nếu một người bình thường đăng ảnh với Việt Anh thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, Quế Vân vốn không phải diễn viên nên khó có khả năng đây là ảnh đi diễn cùng Việt Anh. Mặt khác, hai năm trước nữ ca sĩ này từng gây rúng động showbiz khi vạch trần chuyện Trường Giang lăng nhăng với mình.

Cư dân mạng hoang mang, tag tên vợ Việt Anh để làm rõ sự tình - Ảnh: FBNV

Hai năm trước, Quế Vân mở màn sự kiện 'bóc phốt' Trường Giang bằng bức ảnh tương tự - Ảnh: FBNV

Nhiều lần bị lừa dối, Quế Vân tự nhận mình 'ngu' khi lại tin lời mật ngọt của một người đàn ông Đã trải qua nhiều lần yêu đương nhưng đến bây giờ Quế Vân vẫn nhận mình ngu khi sẵn sàng làm tất cả cho một người đàn ông sau khi nghe câu nói "Em là người đặc biệt nhất với anh'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-que-van-he-lo-nguoi-dan-ong-bi-an-sau-truong-giang-dan-tinh-choang-vang-vi-khuon-mat-nay-289240.html