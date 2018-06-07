Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô

Quế Vân như biến thành một người khác sau khi chi 200 triệu đồng để sửa lại chiếc mũi từng qua 5 lần phẫu thuật.
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Tuy sở hữu nhan sắc trời phú chẳng thua kém ai nhưng Quế Vân không hài lòng với các đường nét trên gương mặt mình. Cô được xem là một trong những mỹ nhân nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất trong showbiz.
Trái ngược với các người đẹp khác, chân dài này không những không giấu giếm chuyện dao kéo mà còn chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp trong phòng phẫu thuật sửa mũi ở Hàn Quốc. Tình cũ Trường Giang khẳng định đây là lần nâng mũi thứ 6, ngốn hết 200 triệu đồng.
"Sau năm lần chỉnh sửa, mũi của tôi rất tự nhiên nhưng phần đầu mũi lại hơi hếch. Theo phong thủy thì sẽ mất hết lộc. Hơn nữa tôi rất thích dáng mũi của Song Hye Kyo nên tôi quyết tâm sửa mũi cho đến bao giờ ưng ý mới thôi" - nữ ca sĩ nói về lý do tiếp tục dao kéo.
Trong suốt thời gian chờ sống mũi đi vào ổn định, Quế Vân tiếp tục lưu lại Hàn Quốc và đi thăm thú nhiều nơi. Sáng 7/6, người đẹp bất ngờ chia sẻ hình ảnh tháo băng khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Hầu hết, cư dân mạng đều khen ngợi diện mạo mới của Quế Vân. Tuy chỉ chỉnh sửa phần mũi nhưng có thế thấy nữ ca sĩ trẻ ra rất nhiều, gương mặt thon gọn hơn và bắt đầu có xu hướng giống diễn viên Song Kye Kyo.
Clip Quế Vân chia sẻ về quá trình nâng mũi