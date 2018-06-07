Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô

Hậu trường 07/06/2018 13:19

Quế Vân như biến thành một người khác sau khi chi 200 triệu đồng để sửa lại chiếc mũi từng qua 5 lần phẫu thuật.

Tuy sở hữu nhan sắc trời phú chẳng thua kém ai nhưng Quế Vân không hài lòng với các đường nét trên gương mặt mình. Cô được xem là một trong những mỹ nhân nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất trong showbiz.

Trái ngược với các người đẹp khác, chân dài này không những không giấu giếm chuyện dao kéo mà còn chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp trong phòng phẫu thuật sửa mũi ở Hàn Quốc. Tình cũ Trường Giang khẳng định đây là lần nâng mũi thứ 6, ngốn hết 200 triệu đồng.

Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô - Ảnh 1
Quế Vân chụp ảnh nhắng nhít sau khi nâng mũi - Ảnh: FBNV

"Sau năm lần chỉnh sửa, mũi của tôi rất tự nhiên nhưng phần đầu mũi lại hơi hếch. Theo phong thủy thì sẽ mất hết lộc. Hơn nữa tôi rất thích dáng mũi của Song Hye Kyo nên tôi quyết tâm sửa mũi cho đến bao giờ ưng ý mới thôi" - nữ ca sĩ nói về lý do tiếp tục dao kéo.

Trong suốt thời gian chờ sống mũi đi vào ổn định, Quế Vân tiếp tục lưu lại Hàn Quốc và đi thăm thú nhiều nơi. Sáng 7/6, người đẹp bất ngờ chia sẻ hình ảnh tháo băng khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Hầu hết, cư dân mạng đều khen ngợi diện mạo mới của Quế Vân. Tuy chỉ chỉnh sửa phần mũi nhưng có thế thấy nữ ca sĩ trẻ ra rất nhiều, gương mặt thon gọn hơn và bắt đầu có xu hướng giống diễn viên Song Kye Kyo.

Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô - Ảnh 2
Gương mặt Quế Vân khác lạ sau khi tháo băng - Ảnh: FBNV
Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô - Ảnh 3
Diện mạo mới của Quế Vân nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô - Ảnh 4
Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô - Ảnh 5
Quế Vân trông như gái Hàn Quốc sau khi sửa mũi lần 6 - Ảnh: FBNV
Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô - Ảnh 6

Clip Quế Vân chia sẻ về quá trình nâng mũi

Quế Vân chi 200 triệu đồng để sang Hàn dao kéo lần thứ 6

Quế Vân chi 200 triệu đồng để sang Hàn dao kéo lần thứ 6

Bên cạnh đó, Quế Vân còn cho biết cô rất thích dáng mũi của Song Hye Kyo nên quyết tâm sẽ phẫu thuật đến khi ưng ý mới thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Quế Vân Quế Vân sửa mũi Quế Vân phẫu thuật thẩm mỹ ca sĩ Quế Vân

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42