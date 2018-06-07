Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô

Tuy sở hữu nhan sắc trời phú chẳng thua kém ai nhưng Quế Vân không hài lòng với các đường nét trên gương mặt mình. Cô được xem là một trong những mỹ nhân nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất trong showbiz.

Trái ngược với các người đẹp khác, chân dài này không những không giấu giếm chuyện dao kéo mà còn chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp trong phòng phẫu thuật sửa mũi ở Hàn Quốc. Tình cũ Trường Giang khẳng định đây là lần nâng mũi thứ 6, ngốn hết 200 triệu đồng.