Quế Vân phản ứng bất ngờ giữa tâm bão Trường Giang bị Khánh My tố 'thả thính'

Mặc kệ scandal lăng nhăng của Trường Giang, Quế Vân chia sẻ ảnh thân thiết bên yêu nữ xinh đẹp của phim "Tình người duyên ma" khiến nhiều người bất ngờ.
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Cách đây 2 năm, Quế Vân từng gây bão khi lên tiếng tố Trường Giang lừa dối tình cảm của mình. Mỹ nhân này khẳng định Mười Khó theo đuổi cô trong suốt thời gian dài, cả hai có nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở những địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Bảo Lộc...
Tuy nhiên, chính sự quay lưng phũ phàng của Trường Giang đã khiến Quế Vân tổn thương và nuôi hận đến bây giờ. Mới đây, khi Nam Em lên tiếng kể chuyện bị nam danh hài bỏ rơi, nữ ca sĩ không ngại thực hiện một buổi livestream để bóc trần bản tính đào hoa, vô trách nhiệm của Trường Giang. Trên trang cá nhân, người đẹp này cũng cập nhật liên tục những status mỉa mai tình cũ.
Phản ứng gay gắt để bảo vệ Nam Em là vậy nhưng Quế Vân lại tỏ ra dửng dưng với câu chuyện Khánh My vừa chia sẻ. Người đẹp sinh năm 1982 tuyệt nhiên không có một phản ứng nào liên quan đến chuyện Khánh My tố Trường Giang "thả thính" gây ồn ào suốt mấy ngày qua.
Trên trang cá nhân, cô vui vẻ đăng tải những clip hát hò mặc cho tình cũ đang lao đao với hàng loạt scandal tình ái. Bài đăng thu hút lượt like khủng nhất trên trang cá nhân của Quế Vân chính là bức ảnh chụp cùng mỹ nhân người Thái - nữ chính trong phim Tình người duyên ma.