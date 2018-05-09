Quế Vân phản ứng bất ngờ giữa tâm bão Trường Giang bị Khánh My tố 'thả thính'

Cách đây 2 năm, Quế Vân từng gây bão khi lên tiếng tố Trường Giang lừa dối tình cảm của mình. Mỹ nhân này khẳng định Mười Khó theo đuổi cô trong suốt thời gian dài, cả hai có nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở những địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Bảo Lộc...

Tuy nhiên, chính sự quay lưng phũ phàng của Trường Giang đã khiến Quế Vân tổn thương và nuôi hận đến bây giờ. Mới đây, khi Nam Em lên tiếng kể chuyện bị nam danh hài bỏ rơi, nữ ca sĩ không ngại thực hiện một buổi livestream để bóc trần bản tính đào hoa, vô trách nhiệm của Trường Giang. Trên trang cá nhân, người đẹp này cũng cập nhật liên tục những status mỉa mai tình cũ.