Lý do Quế Vân trẻ như gái 18 dù đã hai lần sinh con

Dù không theo đuổi sự nghiệp ca hát nữa nhưng tên tuổi của Quế Vân vẫn được công chúng quan tâm. Thời gian gần đây, người đẹp này xuất hiện liên tục trên mặt báo vì lên tiếng bảo vệ Nam Em trong scandal với Trường Giang. Thậm chí, nữ ca sĩ còn không ngại tiết lộ chuyện từng “quan hệ” với Mười Khó nhiều lần.

Dù đã 36 tuổi nhưng Quế Vân vẫn trẻ như mới ngoài 20 - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, cư dân mạng lại tỏ ra quan tâm đến nhan sắc, vóc dáng của Quế Vân hơn là những gì cô chia sẻ trên báo chí. Tìm vào trang cá nhân của bà mẹ hai con, không khó để xem được hình ảnh người đẹp diện bikini “bốc lửa”, khoe thân hình sexy với 3 vòng cân đối. Không chỉ vậy, gương mặt của Quế Vân cũng căng mịn và gần như chưa có dấu hiệu tuổi tác.