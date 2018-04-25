Lý do Quế Vân trẻ như gái 18 dù đã hai lần sinh con

Phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm trẻ hoá da hay chăm chỉ luyện tập thể dục là những bí quyết giúp Quế Vân luôn trẻ trung.
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Dù không theo đuổi sự nghiệp ca hát nữa nhưng tên tuổi của Quế Vân vẫn được công chúng quan tâm. Thời gian gần đây, người đẹp này xuất hiện liên tục trên mặt báo vì lên tiếng bảo vệ Nam Em trong scandal với Trường Giang. Thậm chí, nữ ca sĩ còn không ngại tiết lộ chuyện từng “quan hệ” với Mười Khó nhiều lần.
Tuy vậy, cư dân mạng lại tỏ ra quan tâm đến nhan sắc, vóc dáng của Quế Vân hơn là những gì cô chia sẻ trên báo chí. Tìm vào trang cá nhân của bà mẹ hai con, không khó để xem được hình ảnh người đẹp diện bikini “bốc lửa”, khoe thân hình sexy với 3 vòng cân đối. Không chỉ vậy, gương mặt của Quế Vân cũng căng mịn và gần như chưa có dấu hiệu tuổi tác.
Qua những bài chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy Quế Vân rất biết chăm sóc bản thân, không ngại chi tiền "khủng" cho công cuộc làm đẹp.
Mỹ nhân sinh năm 1982 từng tốn kém khá nhiều cho ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, Quế Vân thường xuyên đi tiêm da căng bóng, nâng cơ mặt để hạn chế nếp nhăn. Đo đó, dù đã qua hai lần sinh nở nhưng tình cũ Trường Giang vẫn sở hữu vẻ đẹp quyến rũ “chết người”.