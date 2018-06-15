Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi

Ngoài các mỹ nhân nghiện phẫu thuật thẩm mỹ như Phi Thanh Vân, Angela Phương Trinh, Thúy Vi... thì Quế Vân cũng được xem là chân dài chăm chỉ dao kéo nhất trong showbiz. Cô không những không giấu giếm chuyện làm đẹp mà còn công khai trên mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1982 gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp trong phòng phẫu thuật sửa mũi ở Hàn Quốc. Tình cũ Trường Giang khẳng định đây là lần nâng mũi thứ 6, ngốn hết 200 triệu đồng. Sau khi về nước, có thể thấy nhan sắc của Quế Vân đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Trong những bức ảnh mới, trông người đẹp trẻ ra cả chục tuổi nhờ có sống mũi khá giống với nữ minh tinh Hàn Quốc - Song Hye Kyo.