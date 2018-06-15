Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi

Hậu trường 15/06/2018 14:53

Trở về từ Hàn Quốc sau ca phẫu thuật nâng mũi thứ 6, Quế Vân tiếp tục gây choáng khi tung clip tiêm chất tan mỡ vào hai bên má và tai.

Ngoài các mỹ nhân nghiện phẫu thuật thẩm mỹ như Phi Thanh Vân, Angela Phương Trinh, Thúy Vi... thì Quế Vân cũng được xem là chân dài chăm chỉ dao kéo nhất trong showbiz. Cô không những không giấu giếm chuyện làm đẹp mà còn công khai trên mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1982 gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp trong phòng phẫu thuật sửa mũi ở Hàn Quốc. Tình cũ Trường Giang khẳng định đây là lần nâng mũi thứ 6, ngốn hết 200 triệu đồng. Sau khi về nước, có thể thấy nhan sắc của Quế Vân đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Trong những bức ảnh mới, trông người đẹp trẻ ra cả chục tuổi nhờ có sống mũi khá giống với nữ minh tinh Hàn Quốc - Song Hye Kyo.

Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi - Ảnh 1
Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi - Ảnh 2
Nhan sắc Quế Vân thay đổi bất ngờ sau ca nâng mũi lần 6 - Ảnh: FBNV

Dù vậy, Quế Vân dường như vẫn chưa hài lòng với vẻ đẹp của mình. Cách đây ít giờ, cô bất ngờ đăng tải thêm clip tiêm chất làm tan mỡ vào má. Nữ ca sĩ không ngại khuyên cư dân mạng hãy mạnh dạn làm đẹp giống mình vì tuổi trẻ chẳng có bao nhiêu.

Dưới bài chia sẻ này, nhiều người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của người đẹp khi cô quá nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Không ít khán giả khuyên Quế Vân chỉ nên đụng chạm dao kéo trong giới hạn nhất định, không nên quá lạm dụng sẽ gây ra nhiều biến chứng khủng khiếp khi về già.

Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi - Ảnh 3
Quế Vân như trẻ ra cả chục tuổi sau khi làm mũi giống diễn viên Song Hye Kyo - Ảnh: FBNV
Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi - Ảnh 4
Quế Vân từng thừa nhận dao kéo tất cả các bộ phận trên gương mặt - Ảnh: FBNV
Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi - Ảnh 5
Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi - Ảnh 6
Quế Vân là người đẹp hiếm hoi không bao giờ giấu giếm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
Hãi hùng với clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má sau 6 lần nâng mũi - Ảnh 7
Hình ảnh Quế Vân khi mới sửa mũi lần thứ 6 - Ảnh: FBNV

 

 Clip Quế Vân tiêm chất tan mỡ vào má để lấy lại sự trẻ trung

Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô

Lặn lội sang Hàn Quốc sửa mũi lần 6, Quế Vân tháo băng ra và không còn ai nhận ra cô

Quế Vân như biến thành một người khác sau khi chi 200 triệu đồng để sửa lại chiếc mũi từng qua 5 lần phẫu thuật.

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