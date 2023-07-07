Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ!

Hậu trường 07/07/2023 15:50

Dù đã lánh xa ánh hào quang của nghệ thuật từ năm 2022 nhưng Việt Trinh vẫn luôn nhận được sự chú ý và quan tâm từ người hâm mộ.

Vào khoảng tháng 1/2022, Việt Trinh bất ngờ thông báo giải nghệ, nữ diễn viên cho biết cô muốn giành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Bên cạnh đó, Việt Trinh cho biết, dù không làm đạo diễn hay đóng phim song cô vẫn tham gia ở vai trò nhà sản xuất phim hay các chương trình. Bên cạnh đó, Việt Trinh vẫn sẽ nhận lời làm giám khảo các chương trình liên quan đến chuyên môn của mình.   

Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 1
Việt Trinh thông báo giải nghệ vào tháng 1/2022 vừa qua 

Mới đây, trong chuyến du lịch tại Thái Lan, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh về chuyến vui chơi nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên cạnh những lời chúc cô có chuyến đi vui vẻ, cũng có những bình luận không mấy tích cực.   

Theo đó, trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, nữ diễn viên đã chia sẻ rằng một người nhắn tin cho cô và cho rằng Việt Trinh có cuộc sống ''sang chảnh'' dù không hoạt động nghệ thuật là nhờ ''đại gia bao nuôi''. 

Trước dòng tin nhắn kém duyên này, Việt Trinh không khỏi bức xúc, nữ diên viên đáp trả và cho rằng tại sao nhiều người lại có suy nghĩ một người phụ nữ đẹp không được quyền giỏi hay được quyền làm ra tiền. Việt Trinh cho rằng bản thân đã quá tuổi để nhiều đàn ông muốn đeo đuổi chứ chưa nói đến đại gia.  

Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 2
Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 3
Việt Trinh cùng người thân đang đi du lịch ở Thái Lan 

Tiếp đó cô đăng tải hai hình ảnh tậu túi xách mới và viết: "Được 'đại gia' bao đi chơi mà còn được tặng quà khủng. Khoái nên cười không sợ bị chê nhăn, già". Bên dưới bức ảnh, cô nói thêm: "Họ dựng chuyện nên mình nhận cho họ vừa lòng" và hé lộ danh tính 'đại gia bao nuôi' mình chính là: "Đại gia Trinh".

Sau đó, nữ diễn viên chỉnh sửa lại dòng trạng thái và khẳng định đây là món đồ do chính cô tự thưởng cho mình: “1 năm tự thưởng cho mình 1 lần vì mình xứng đáng được vậy Trinh ạ”.

Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 4
Việt Trinh đăng tải hai chiếc túi hiệu mới mua 

Đầu tháng 6 vừa qua, cô từng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn trên ngón tay áp út: “Qua Ấn được cầu hôn bằng chiếc 'nhẫn cưới' nhỏ xíu mà tình nghĩa thật sâu. Chúc mừng Trinh lần đầu đeo nhẫn cưới đi các nàng!". Ngay sau đó Việt Trinh lên tiếng giải thích đây là món quà được tặng khi đi du lịch Ấn Độ nhưng viết là nhẫn cưới vì muốn mỉa mai những người suốt ngày soi mói chuyện riêng tư của cô.

Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 5
Đầu tháng 6 vừa qua, cô cũng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn trên ngón tay áp út

Trước khi làm mẹ đơn thân như hiện tại, Việt Trinh cũng trải qua vài mối tình và mối tình nào cũng đẫm nước mắt với nhiều đại gia. Những ngày đầu bước chân vào phim ảnh, Việt Trinh có tinh cảm với "ông bầu" Phước Sang. Tuy nhiên, mối tình này đã không kéo dài được lâu. Dù cả 2 chưa từng tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ nhưng thời đó, dư luận cho rằng chính sự nghèo khó và sự nghiệp không mấy khởi sắc của Phước Sang đã không níu kéo được Việt Trinh – một diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ.  

Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 6
Việt Trinh từng có mối quan hệ yêu đương với diễn viên Phước Sang 

Không lâu sau đó, nữ diễn viên 7X dính lùm xùm yêu đương với hai đại gia khét tiếng của Sài Thành. Tuy nhiên, cả hai đều bị vướng vào vòng lao lý, từ đó hình ảnh của Việt Trinh cũng bị ảnh hưởng không ít.  Một thời gian sau đó, cô quyết định rút lui khỏi showbiz, an yên với cuộc sống “ở ẩn” không màng đến danh tiếng lẫn danh lợi.  

Trong suốt quãng thời gian “ở ẩn” kéo dài tới cả chục năm này, Việt Trinh đã âm thầm kết hôn, hạ sinh một cậu con trai và cũng đã ly hôn. Tới giờ, người chồng đầu tiên – nay đã thành chồng cũ của Việt Trinh là ai vẫn là điều bí mật. 

Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 7
Ngoài giấu thông tin về chồng cũ, Việt Trinh cũng chưa bao giờ diện mạo của cậu con trai

Hiện tại, nữ diễn viên đã không màng đến sự nổi tiếng, cô chọn cuộc sống an yên ''ung dung tự tại'' cùng cậu con trai tuổi đã ngoài 20. Không chọn sống ở nơi phố thị ồn ào, Việt Trinh lui về căn nhà vườn rộng 2.500m2 tại Bình Dương, trồng rất nhiều rau quả, cây ăn trái.

Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 8
Công việc trồng cây, chăm vườn bây giờ rất được Việt Trinh yêu thích 

Căn nhà hai mẹ con cô ở nằm giữa không gian vườn tược rộng lớn, kín cổng cao tường, dân cư xung quanh không quá đông đúc và sầm uất. Nữ diễn viên nhiều năm qua duy trì thói quen thiền, tu tập và ăn chay. Cô bộc bạch, trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống, cô không còn khát khao những hoài bão lớn, chỉ mong có sức khỏe, đủ sống và bình an để chăm lo cho con.  

Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 9
Việt Trinh ăn chay, thường xuyên ngồi thiền, đọc kinh Phật để lòng an yên 
Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 10
Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 11
Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ! - Ảnh 12
Cơ ngơi yên tĩnh sau cuộc đời đầy sóng gió của nữ diễn viên Người đẹp Tây đô 
Việt Trinh lần đầu hé lộ bản thân bị trầm cảm suốt 2 năm, không thể đến thăm đạo diễn 'Người đẹp Tây Đô' những ngày cuối đời

Việt Trinh lần đầu hé lộ bản thân bị trầm cảm suốt 2 năm, không thể đến thăm đạo diễn 'Người đẹp Tây Đô' những ngày cuối đời

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Việt Trinh hiếm khi xuất hiện tại các chương trình của showbiz. Cho đến mới đây, nữ diễn viên hiếm hoi có mặt tại lễ đại tường của cố đạo diễn Lê Cung Bắc, thu hút nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   việt trinh việt trinh đáp trả việt trinh hiện tại

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 5 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 35 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 42 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 53 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 56 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi