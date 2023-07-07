Sở hữu cuộc sống 'sang chảnh', Việt Trinh hé lộ đằng sau có 'đại gia bao nuôi', danh tính gây bất ngờ!

Mới đây, trong chuyến du lịch tại Thái Lan, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh về chuyến vui chơi nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên cạnh những lời chúc cô có chuyến đi vui vẻ, cũng có những bình luận không mấy tích cực.

Vào khoảng tháng 1/2022, Việt Trinh bất ngờ thông báo giải nghệ, nữ diễn viên cho biết cô muốn giành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Bên cạnh đó, Việt Trinh cho biết, dù không làm đạo diễn hay đóng phim song cô vẫn tham gia ở vai trò nhà sản xuất phim hay các chương trình. Bên cạnh đó, Việt Trinh vẫn sẽ nhận lời làm giám khảo các chương trình liên quan đến chuyên môn của mình.

Trước dòng tin nhắn kém duyên này, Việt Trinh không khỏi bức xúc, nữ diên viên đáp trả và cho rằng tại sao nhiều người lại có suy nghĩ một người phụ nữ đẹp không được quyền giỏi hay được quyền làm ra tiền. Việt Trinh cho rằng bản thân đã quá tuổi để nhiều đàn ông muốn đeo đuổi chứ chưa nói đến đại gia.

Theo đó, trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, nữ diễn viên đã chia sẻ rằng một người nhắn tin cho cô và cho rằng Việt Trinh có cuộc sống ''sang chảnh'' dù không hoạt động nghệ thuật là nhờ ''đại gia bao nuôi''.

Việt Trinh cùng người thân đang đi du lịch ở Thái Lan

Tiếp đó cô đăng tải hai hình ảnh tậu túi xách mới và viết: "Được 'đại gia' bao đi chơi mà còn được tặng quà khủng. Khoái nên cười không sợ bị chê nhăn, già". Bên dưới bức ảnh, cô nói thêm: "Họ dựng chuyện nên mình nhận cho họ vừa lòng" và hé lộ danh tính 'đại gia bao nuôi' mình chính là: "Đại gia Trinh".

Sau đó, nữ diễn viên chỉnh sửa lại dòng trạng thái và khẳng định đây là món đồ do chính cô tự thưởng cho mình: “1 năm tự thưởng cho mình 1 lần vì mình xứng đáng được vậy Trinh ạ”.

Việt Trinh đăng tải hai chiếc túi hiệu mới mua

Đầu tháng 6 vừa qua, cô từng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn trên ngón tay áp út: “Qua Ấn được cầu hôn bằng chiếc 'nhẫn cưới' nhỏ xíu mà tình nghĩa thật sâu. Chúc mừng Trinh lần đầu đeo nhẫn cưới đi các nàng!". Ngay sau đó Việt Trinh lên tiếng giải thích đây là món quà được tặng khi đi du lịch Ấn Độ nhưng viết là nhẫn cưới vì muốn mỉa mai những người suốt ngày soi mói chuyện riêng tư của cô.

Đầu tháng 6 vừa qua, cô cũng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn trên ngón tay áp út

Trước khi làm mẹ đơn thân như hiện tại, Việt Trinh cũng trải qua vài mối tình và mối tình nào cũng đẫm nước mắt với nhiều đại gia. Những ngày đầu bước chân vào phim ảnh, Việt Trinh có tinh cảm với "ông bầu" Phước Sang. Tuy nhiên, mối tình này đã không kéo dài được lâu. Dù cả 2 chưa từng tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ nhưng thời đó, dư luận cho rằng chính sự nghèo khó và sự nghiệp không mấy khởi sắc của Phước Sang đã không níu kéo được Việt Trinh – một diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ.

Việt Trinh từng có mối quan hệ yêu đương với diễn viên Phước Sang

Không lâu sau đó, nữ diễn viên 7X dính lùm xùm yêu đương với hai đại gia khét tiếng của Sài Thành. Tuy nhiên, cả hai đều bị vướng vào vòng lao lý, từ đó hình ảnh của Việt Trinh cũng bị ảnh hưởng không ít. Một thời gian sau đó, cô quyết định rút lui khỏi showbiz, an yên với cuộc sống “ở ẩn” không màng đến danh tiếng lẫn danh lợi.

Trong suốt quãng thời gian “ở ẩn” kéo dài tới cả chục năm này, Việt Trinh đã âm thầm kết hôn, hạ sinh một cậu con trai và cũng đã ly hôn. Tới giờ, người chồng đầu tiên – nay đã thành chồng cũ của Việt Trinh là ai vẫn là điều bí mật.

Ngoài giấu thông tin về chồng cũ, Việt Trinh cũng chưa bao giờ diện mạo của cậu con trai

Hiện tại, nữ diễn viên đã không màng đến sự nổi tiếng, cô chọn cuộc sống an yên ''ung dung tự tại'' cùng cậu con trai tuổi đã ngoài 20. Không chọn sống ở nơi phố thị ồn ào, Việt Trinh lui về căn nhà vườn rộng 2.500m2 tại Bình Dương, trồng rất nhiều rau quả, cây ăn trái.

Công việc trồng cây, chăm vườn bây giờ rất được Việt Trinh yêu thích

Căn nhà hai mẹ con cô ở nằm giữa không gian vườn tược rộng lớn, kín cổng cao tường, dân cư xung quanh không quá đông đúc và sầm uất. Nữ diễn viên nhiều năm qua duy trì thói quen thiền, tu tập và ăn chay. Cô bộc bạch, trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống, cô không còn khát khao những hoài bão lớn, chỉ mong có sức khỏe, đủ sống và bình an để chăm lo cho con.

Việt Trinh ăn chay, thường xuyên ngồi thiền, đọc kinh Phật để lòng an yên