Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý?

Hậu trường 19/06/2023 21:07

Thái San là một trong những diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90. Thời vàng son phim ảnh của anh là được Việt Trinh chọn làm người tình trên phim. Gần đây, nam diễn viên đã có dịp trở về Việt Nam và trải lòng về cuộc sống ở thời hoàng kim của mình.

Thái San là một trong những diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90. Anh là ngôi sao cùng thời với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương. Thời vàng son phim ảnh của anh là được Việt Trinh chọn làm người tình trên phim. Gần đây, nam tài tử đã có dịp trở về Việt Nam và trải lòng về cuộc sống ở thời hoàng kim của mình.

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 1

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 2
Thái San là một trong những diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90

 

Mới đây, Thái San bất ngờ xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Phương Thanh. Đáng chú ý, sau hơn 20 năm vắng bóng showbiz Việt, Thái San trở lại với nghệ thuật và cùng hát song ca với Phương Thanh.

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 3Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 4

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 5
 Sau hơn 20 năm vắng bóng showbiz Việt, Thái San trở lại với nghệ thuật và cùng hát song ca với Phương Thanh

 

Vừa xuất hiện, hình ảnh của nam tài tử nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông. Ngoại hình của nam diễn viên ở tuổi trung niên U50 vẫn giữ được sự trẻ trung. Anh gây ấn tượng với gương mặt điển trai và vóc dáng cao gầy thư sinh không có quá nhiều thay đổi so với trước đó.

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 6
Thái San gây ấn tượng với gương mặt điển trai và vóc dáng cao gầy thư sinh không có quá nhiều thay đổi so với trước đó

 

Chia sẻ về quãng thời gian 20 năm vắng bóng, Thái San cho biết: "Thái San mất 20 năm gián đoạn, để không quên nghệ thuật thì Thái San có tham gia nghệ thuật ở Pháp. Lúc anh định cư thì anh có đóng một vài bộ phim Pháp, đương nhiên là không phải vai chính mà là những vai phụ có thoại nhỏ nhỏ. Mình đóng phim như vậy để nguôi ngoai tình yêu nghệ thuật".

Anh cũng chia sẻ về chuyện tình yêu: "Lúc anh đi qua bên đó (nước Pháp - PV), anh là sinh viên nghèo xơ nghèo xác. Gia đình anh ở Pháp cũng nghèo lắm, mà mẹ thì bị bệnh. Bây giờ, một sinh viên nghèo, mẹ bị tâm thần thì có ai lấy không. Anh không lấy ai được hết. Cho nên là suốt 10 năm chăm sóc mẹ cho tới khi mẹ mất luôn thì bây giờ về đây, anh mới đi tìm. Mà giờ thì ai cũng nói anh là già 'quá đát' rồi, không chịu lấy nữa, thành ra ế luôn".

Hiện tại, anh sống độc thân ở Pháp, làm chủ một công ty du lịch. Thời gian gần đây, anh về thăm quê hương, tá túc tại nhà của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn và nhận lời tham gia một số phim.

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 7
Thái San hiện đang sống độc thân ở Pháp, làm chủ một công ty du lịch

 

Cách đây khoảng ba thập kỷ, Thái San được mệnh danh hoàng tử điện ảnh Việt nhờ gương mặt điển trai, phong thái lãng tử. Ngoài ra, anh còn là người mẫu và một giọng ca nổi tiếng gắn với các tình khúc nhạc Pháp.

Một trong những kỷ niệm anh nhớ nhất thời vàng son phim ảnh là lần được Việt Trinh chọn làm người tình trên phim. Anh hồi tưởng: "Diễn viên nữ ngày ấy có giá lắm. Việt Trinh đến đoàn phim, có đến bốn xe đại gia đậu bên ngoài đợi để xin cái hẹn với cô ấy. Việt Trinh cũng rất có tiếng nói với nhà sản xuất, có thể đưa ra yêu cầu đóng với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh hay Thái San. Ở phim Sao em nỡ vội lấy chồng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, tôi nghe kể cô ấy đã đồng ý cho tôi đóng cặp".

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 8

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 9
Thái San nói vui rằng anh đã trao nụ hôn đầu trên màn ảnh cho "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

 

Khi cả 2 đóng chung bộ phim Đừng Nói Xa Nhau, Thái San nói vui rằng anh đã trao nụ hôn đầu cho "người đẹp Tây Đô".

"Tôi đóng cặp với Việt Trinh lần đầu tiên năm 1994 trong phim Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, sau đó còn nhiều phim nữa. Tuy nhiên, mãi đến phim Đừng Nói Xa Nhau năm 1996, tôi mới có được một cảnh hôn Việt Trinh trong phim. Có lẽ do chờ lâu quá, suốt ba năm mà lại chỉ có một cảnh hôn duy nhất nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt, cũng là nụ hôn đầu đời của tôi" - Thái San chia sẻ.

Nam tài tử từng bị Việt Trinh 'cướp' nụ hôn đầu bất ngờ trở lại showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng, ngoại hình ở tuổi U50 gây chú ý? - Ảnh 10
Giữa lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, tài tử Thái San rời bỏ hào quang showbiz để sang Pháp sống cùng mẹ

 

Giữa lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, tài tử Thái San rời bỏ hào quang showbiz để sang Pháp sống cùng mẹ. Anh cho biết bố mẹ anh không hòa hợp, sớm ly thân. Năm anh bốn tuổi, bố đưa mấy anh em về Việt Nam, bỏ lại mẹ một mình nơi đất khách. Sau 20 năm chia lìa, anh nghe tin mẹ mắc bạo bệnh, nên quyết định qua chăm sóc bà: "Sự nghiệp điện ảnh không quan trọng với tôi bằng tình mẫu tử".

Năm tháng qua đi, Thái San vẫn không quên được tình cảnh đơn độc, thiếu thốn của mẹ ngày họ trùng phùng. Hai mẹ con đã ôm nhau khóc ba tiếng. Một tay Thái San vực lại sức sống cho căn nhà, đưa mẹ đi chơi nhiều hơn cho bà khuây khỏa. Nhưng đêm đến, bà vẫn không thoát được ám ảnh quá khứ. Bà mất ngủ triền miên, la hét oán thán chồng mỗi đêm cứ trong suốt 10 năm. Thái San từng stress vì thương mẹ và hận cha nhưng sau này, anh quyết định tha thứ cho đấng sinh thành.

Việt Trinh lần đầu hé lộ bản thân bị trầm cảm suốt 2 năm, không thể đến thăm đạo diễn 'Người đẹp Tây Đô' những ngày cuối đời

Việt Trinh lần đầu hé lộ bản thân bị trầm cảm suốt 2 năm, không thể đến thăm đạo diễn 'Người đẹp Tây Đô' những ngày cuối đời

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Việt Trinh hiếm khi xuất hiện tại các chương trình của showbiz. Cho đến mới đây, nữ diễn viên hiếm hoi có mặt tại lễ đại tường của cố đạo diễn Lê Cung Bắc, thu hút nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái San Việt Trinh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi