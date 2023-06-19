Thái San là một trong những diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90. Anh là ngôi sao cùng thời với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh , Diễm Hương. Thời vàng son phim ảnh của anh là được Việt Trinh chọn làm người tình trên phim. Gần đây, nam tài tử đã có dịp trở về Việt Nam và trải lòng về cuộc sống ở thời hoàng kim của mình.

Mới đây, Thái San bất ngờ xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Phương Thanh. Đáng chú ý, sau hơn 20 năm vắng bóng showbiz Việt, Thái San trở lại với nghệ thuật và cùng hát song ca với Phương Thanh.

Sau hơn 20 năm vắng bóng showbiz Việt, Thái San trở lại với nghệ thuật và cùng hát song ca với Phương Thanh

Vừa xuất hiện, hình ảnh của nam tài tử nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông. Ngoại hình của nam diễn viên ở tuổi trung niên U50 vẫn giữ được sự trẻ trung. Anh gây ấn tượng với gương mặt điển trai và vóc dáng cao gầy thư sinh không có quá nhiều thay đổi so với trước đó.

Thái San gây ấn tượng với gương mặt điển trai và vóc dáng cao gầy thư sinh không có quá nhiều thay đổi so với trước đó

Chia sẻ về quãng thời gian 20 năm vắng bóng, Thái San cho biết: "Thái San mất 20 năm gián đoạn, để không quên nghệ thuật thì Thái San có tham gia nghệ thuật ở Pháp. Lúc anh định cư thì anh có đóng một vài bộ phim Pháp, đương nhiên là không phải vai chính mà là những vai phụ có thoại nhỏ nhỏ. Mình đóng phim như vậy để nguôi ngoai tình yêu nghệ thuật".

Anh cũng chia sẻ về chuyện tình yêu: "Lúc anh đi qua bên đó (nước Pháp - PV), anh là sinh viên nghèo xơ nghèo xác. Gia đình anh ở Pháp cũng nghèo lắm, mà mẹ thì bị bệnh. Bây giờ, một sinh viên nghèo, mẹ bị tâm thần thì có ai lấy không. Anh không lấy ai được hết. Cho nên là suốt 10 năm chăm sóc mẹ cho tới khi mẹ mất luôn thì bây giờ về đây, anh mới đi tìm. Mà giờ thì ai cũng nói anh là già 'quá đát' rồi, không chịu lấy nữa, thành ra ế luôn".

Hiện tại, anh sống độc thân ở Pháp, làm chủ một công ty du lịch. Thời gian gần đây, anh về thăm quê hương, tá túc tại nhà của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn và nhận lời tham gia một số phim.

Thái San hiện đang sống độc thân ở Pháp, làm chủ một công ty du lịch

Cách đây khoảng ba thập kỷ, Thái San được mệnh danh hoàng tử điện ảnh Việt nhờ gương mặt điển trai, phong thái lãng tử. Ngoài ra, anh còn là người mẫu và một giọng ca nổi tiếng gắn với các tình khúc nhạc Pháp.

Một trong những kỷ niệm anh nhớ nhất thời vàng son phim ảnh là lần được Việt Trinh chọn làm người tình trên phim. Anh hồi tưởng: "Diễn viên nữ ngày ấy có giá lắm. Việt Trinh đến đoàn phim, có đến bốn xe đại gia đậu bên ngoài đợi để xin cái hẹn với cô ấy. Việt Trinh cũng rất có tiếng nói với nhà sản xuất, có thể đưa ra yêu cầu đóng với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh hay Thái San. Ở phim Sao em nỡ vội lấy chồng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, tôi nghe kể cô ấy đã đồng ý cho tôi đóng cặp".

Thái San nói vui rằng anh đã trao nụ hôn đầu trên màn ảnh cho "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

Khi cả 2 đóng chung bộ phim Đừng Nói Xa Nhau, Thái San nói vui rằng anh đã trao nụ hôn đầu cho "người đẹp Tây Đô".

"Tôi đóng cặp với Việt Trinh lần đầu tiên năm 1994 trong phim Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, sau đó còn nhiều phim nữa. Tuy nhiên, mãi đến phim Đừng Nói Xa Nhau năm 1996, tôi mới có được một cảnh hôn Việt Trinh trong phim. Có lẽ do chờ lâu quá, suốt ba năm mà lại chỉ có một cảnh hôn duy nhất nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt, cũng là nụ hôn đầu đời của tôi" - Thái San chia sẻ.

Giữa lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, tài tử Thái San rời bỏ hào quang showbiz để sang Pháp sống cùng mẹ

Giữa lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, tài tử Thái San rời bỏ hào quang showbiz để sang Pháp sống cùng mẹ. Anh cho biết bố mẹ anh không hòa hợp, sớm ly thân. Năm anh bốn tuổi, bố đưa mấy anh em về Việt Nam, bỏ lại mẹ một mình nơi đất khách. Sau 20 năm chia lìa, anh nghe tin mẹ mắc bạo bệnh, nên quyết định qua chăm sóc bà: "Sự nghiệp điện ảnh không quan trọng với tôi bằng tình mẫu tử".

Năm tháng qua đi, Thái San vẫn không quên được tình cảnh đơn độc, thiếu thốn của mẹ ngày họ trùng phùng. Hai mẹ con đã ôm nhau khóc ba tiếng. Một tay Thái San vực lại sức sống cho căn nhà, đưa mẹ đi chơi nhiều hơn cho bà khuây khỏa. Nhưng đêm đến, bà vẫn không thoát được ám ảnh quá khứ. Bà mất ngủ triền miên, la hét oán thán chồng mỗi đêm cứ trong suốt 10 năm. Thái San từng stress vì thương mẹ và hận cha nhưng sau này, anh quyết định tha thứ cho đấng sinh thành.