Siêu mẫu bị Kim Lý từ chối cởi đồ hở sạch sành sanh nằm dài trên biển, người xem không dám rê chuột

Nhiều người "ngượng chín mặt" khi ngắm loạt ảnh khỏa thân bạo dạn của siêu mẫu Minh Triệu - người từng bị Kim Lý từ chối cởi áo chụp ảnh cùng cách đây ít lâu.
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Cách đây ít giờ, siêu mẫu Minh Triệu khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" khi khoe bức ảnh khỏa thân nằm dài trên bãi cát. Đi tắm biển nhưng người đẹp không mặc bikini, cũng không dùng bất cứ bộ phận che chắn nào mà chỉ nằm úp để chụp ảnh. Tuy không để lộ các chi tiết nhạy cảm nhưng khoảnh khắc hở bạo của Minh Triệu vẫn gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.
Tìm vào trang cá nhân của chân dài này, nhiều người còn sốc hơn trước những bức ảnh hở bạo tràn ngập Facebook. Với lối sống thoáng, Minh Triệu rất chăm chỉ khoe đường cong "bốc lửa" trong những bộ trang phục kiệm vải tối đa. Thậm chí, những khi bức bí quá cô nàng sẵn sàng cởi phăng quần áo để chụp hình mà không sợ bất cứ ai chỉ trích hay chê bai. Không gian chụp ảnh khỏa thân, bán khỏa thân của Minh Triệu thường là trong phòng tắm, ngoài ban công, bãi biển hay hồ bơi có vị thế đẹp.
Siêu mẫu Minh Triệu tên thật là Phạm Đình Minh Triệu, từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam năm 2008 và là một chân dài khá đắt show ở các sàn diễn thời trang. Tuy không có nhiều hoạt động nổi bật trong giới giải trí nhưng cô vẫn được xem là người mẫu có tên tuổi, thường được mời chụp ảnh cùng nhiều ngôi sao đình đám như Ngọc Trinh, Kim Lý, Thanh Hằng...
Cách đây ít lâu, Minh Triệu từng bị diễn viên Kim Lý - người yêu Hồ Ngọc Hà từ chối chụp ảnh gần gũi khi cùng hợp tác trong một bộ hình quảng cáo. Thậm chí, nam diễn viên còn nhất quyết không cởi áo khi chụp ảnh vì lo lắng Hồ Ngọc Hà sẽ nổi cơn ghen. Trước cách hành xử của đồng nghiệp, Minh Triệu không buồn mà rất ngưỡng mộ tấm lòng chung thủy của nam thần điển trai này.