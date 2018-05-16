Siêu mẫu bị Kim Lý từ chối cởi đồ hở sạch sành sanh nằm dài trên biển, người xem không dám rê chuột

Cách đây ít giờ, siêu mẫu Minh Triệu khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" khi khoe bức ảnh khỏa thân nằm dài trên bãi cát. Đi tắm biển nhưng người đẹp không mặc bikini, cũng không dùng bất cứ bộ phận che chắn nào mà chỉ nằm úp để chụp ảnh. Tuy không để lộ các chi tiết nhạy cảm nhưng khoảnh khắc hở bạo của Minh Triệu vẫn gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Tìm vào trang cá nhân của chân dài này, nhiều người còn sốc hơn trước những bức ảnh hở bạo tràn ngập Facebook. Với lối sống thoáng, Minh Triệu rất chăm chỉ khoe đường cong "bốc lửa" trong những bộ trang phục kiệm vải tối đa. Thậm chí, những khi bức bí quá cô nàng sẵn sàng cởi phăng quần áo để chụp hình mà không sợ bất cứ ai chỉ trích hay chê bai. Không gian chụp ảnh khỏa thân, bán khỏa thân của Minh Triệu thường là trong phòng tắm, ngoài ban công, bãi biển hay hồ bơi có vị thế đẹp.