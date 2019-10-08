Showbiz nhốn nháo chuyện ly hôn, Vân Hugo ẩn ý: 'Quá khứ là để ngủ yên, đừng dính dáng tới người cũ'

Hậu trường 08/10/2019 16:18

Phát ngôn mới nhất của MC Thanh Vân Hugo về cách cư xử của phụ nữ sau khi chia tay nhận về nhiều ý kiến đồng tình của cư dân mạng.

Thời gian gần đây, làng giải trí Việt bị khuấy động bởi chuyện hợp tan của nhiều nghệ sĩ đình đám. Không ít cặp đôi công khai "bóc phốt" người cũ sau khi "đường ai nấy đi" khiến nhiều người phải ngán ngẩm.

Mới đây, Thanh Vân Hugo bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bài viết với tựa đề: "Người cũ văn minh". Theo đó, nàng MC cho rằng một khi đã chia tay thì nên cư xử văn minh. Hãy để quá khứ ngủ yên và tập trung cho cuộc sống hiện tại của mình, đừng nhắc đến người cũ vì như thế rất vô duyên.

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Ở tuổi 34, Thanh Vân Hugo là bà mẹ đơn thân xinh đẹp và thành công - Ảnh: FB

MC Thanh Vân Hugo viết: "Cách cư xử của 1 người sau khi chia tay nói lên bản chất của người đó. Ai cũng mong có 1 người yêu tử tế biết điều, lúc yêu hết mình lúc về hết buồn. Chia tay rồi, hãy chấp nhận lui về thời quá khứ. Đừng ám vào hiện tại của người khác. Rất vô duyên!

Hãy tập trung cho hiện tại của mình, đừng dính dáng gì tới người cũ, đó là liêm sỉ tối thượng! Nếu bạn hậm hực với người yêu mới của người yêu cũ, bạn thật đáng tội nghiệp!

Quá khứ là để ngủ yên. Đừng hạ thấp mình bằng cách cố động chạm vào hiện tại. Tự tin lên.

Đàn bà phải chơi đẹp, phải để người ta tiếc vì đã mất mình, chứ đừng để người ta thấy mừng vì đã thoát được mình!".

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MC Thanh Vân Hugo viết về cách cư xử sau chia tay - Ảnh: FB
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Dân mạng để lại bình luận đồng tình - Ảnh: FB

Từng đổ vỡ hôn nhân, quan điểm của Vân Hugo nhận được sự đồng tình của đông đảo dân mạng: "Em gái chị lúc nào cũng chuẩn"; "Chuẩn luôn"; "Ngầu lên nào chị em ơi"; "Chuẩn chị ơi. Em muốn nói lời này với đôi người chị ạ"... Dưới bài viết của bà mẹ đơn thân, diễn viên Lã Thanh Huyền ẩn ý: "Chúc cô ấy hạnh phúc để cô ấy không làm phiền hạnh phúc của người khác".

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Vân Hugo từng chia sẻ con trai cô là một cậu bé ngoan ngoãn và yêu thương mẹ.

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