Show Mỹ Tâm như 'vướng hạn': Khán giả '5 lần 7 lượt ôm cục tức' khi bỏ tiền xem show, chính chủ liên tục phải đứng ra xin lỗi

Hoạt động nghệ thuật đã một thời gian rất dài, Mỹ Tâm có thể được xem là một trong những nữ ca sĩ hiếm hoi đến nay vẫn giữ được sức hút của mình, thậm chí còn là người có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì showbiz Việt. Chẳng mấy khi xuất hiện, thế nhưng lần nào Mỹ Tâm ra MV, phát hành Album hay làm liveshow thì lần đó cả showbiz Việt lại được một phen 'chấn động'.

Trong đó, riêng dự án My Soul 1981 gần đây nhất của Mỹ Tâm đã khiến cô có đến 3 lần phải lên tiếng chịu trách nhiệm với fan vì sự cố của ekip. Cụ thể, cuối năm 2021, Mỹ Tâm công bố dự án và trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi mở cổng bán vé online, vì lượt truy cập quá đông nên đã dẫn đến sự cố kỹ thuật khiến cổng bán vé quá tải. Khán giả dù mua vé thất bại nhưng số tiền lại bị trừ khiến nhiều người vô cùng khó hiểu và bức xúc.

Tuy nhiên, như một 'lời nguyền', cứ hễ lần nào Mỹ Tâm làm liveshow là lần đó nữ ca sĩ phải 'đứng ra xin lỗi' vì những sự cố đáng tiếc. Trong hầu hết mọi lần, các lỗi đều là từ phía ekip làm việc với nữ ca sĩ, thế nhưng, việc này vẫn khiến cô bị ảnh hưởng ít nhiều khi nhiều khán giả có trải nghiệm không trọn vẹn, thậm chí là 'ôm cục tức' sau khi bỏ tiền đến xem show Mỹ Tâm.

Đến tối 7/1, đêm nhạc online đầu tiên của My Soul 1981 chính thức diễn ra với chủ đề hát cùng nhạc sĩ Đức Trí. Vì buổi biểu diễn được tổ chức theo hình thức online nên show của Mỹ Tâm gặp sự cố đường truyền khiến một số khán giả không thể tham gia dù đã mua vé. Nhiều khán giả không thể vào xem chương trình vào lúc 20g30, đến lúc vào được hệ thống thì lại bị gián đoạn khiến việc xem trọn vẹn 1 bài hát là vô cùng khó khăn. Sự cố khiến những khán giả bỏ tiền mua vé xem đêm diễn của Mỹ Tâm không khỏi thất vọng, thậm chí là bức xúc.

Nữ ca sĩ sau đó lại tiếp tục phải lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ khắc phục bằng cách gửi lại DVD trong đêm nhạc đến các khán giả đã mua vé nhưng không xem được. Tuy nhiên, lần này, Mỹ Tâm phải nhận nhiều phản hồi không được tích cực của khán giả. Nhiều người cho rằng việc đã mua vé xem live nhưng giờ lại phải xem lại qua DVD là điều khó chấp nhận.

Sự cố mới đây nhất khiến nữ ca sĩ lại một lần nữ phải đứng ra xin lỗi đó là sự cố kỹ thuật trong đêm diễn tại Đà Lạt hôm 26/3 đã khiến nhiều fan Mỹ Tâm lên tiếng bất bình. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu khán giả, Mỹ Tâm cùng ekip thông báo sẽ phát lại show Đà Lạt của Mỹ Tâm vào 21h ngày 26/3. Sau khi chờ đợi hơn 1 tiếng, khán giả mới nhận được thông báo sẽ dời lịch phát lại sang 28/3. Vì phải chờ đợi lâu và có quá nhiều sự cố phát sinh, nhiều khán giả không nén được tức giận đã chỉ trích ekip Mỹ Tâm thiếu tôn trọng khán giả.

Ngay sau sự cố, Mỹ Tâm nhận mọi trách nhiệm về mình khiến fan không khỏi xót xa. Không chỉ những lần xảy ra sự cố lớn về kỹ thuật khiến Mỹ Tâm phải lên tiếng xin lỗi, My Soul 1981 còn có vô vàn những sự cố nhỏ khác như trong show diễn thứ 2 tại Đà Lạt mới đây, sự cố cúp điện cũng đã khiến show Mỹ Tâm bị gián đoạn 1 tiếng đồng hồ. Mặc dù đêm nhạc vẫn diễn ra thành công nhưng không thể phủ nhận tiến độ xử lý sự cố của ekip vô cùng chậm khiến Mỹ Tâm phải hát không nhạc, trong bóng tối hơn 1 tiếng.

Việc một ekip chuyên nghiệp làm việc cho ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm cứ để lặp đi lặp lại những sự cố kỹ thuật, đường truyền khiến cho nữ ca sĩ phải xin lỗi nhiều lần khiến nhiều fan cảm thấy không hài lòng và mong cô sớm đổi ekip làm việc để khắc phục những sự cố không mong muốn này.