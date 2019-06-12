Sau vụ mặc hở tại Cannes, Ngọc Trinh bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh: 'Hãy tôn trọng quyền nghệ sĩ của tôi'

Hậu trường 12/06/2019 10:33

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh phẫn nộ vì hình ảnh của mình bị sử dụng tràn lan, không xin phép. Chân dài này khẳng định đó là một hành động sai trái, thiếu tôn trọng cô.

Vụ lùm xùm mặc hở tại LHP Cannes 2019 vừa lắng xuống được vài ngày thì Ngọc Trinh lại khiến dư luận dậy sóng một lần nữa. Ít giờ trước, chân dài Trà Vinh vừa đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh của mình bị lợi dụng, sử dụng trái phép.

Sau vụ mặc hở tại Cannes, Ngọc Trinh bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh: 'Hãy tôn trọng quyền nghệ sĩ của tôi' - Ảnh 1
Ngọc Trinh bức xúc vì bị sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh tự nhận rất hiền, nhưng mong mọi người đừng quá dễ dãi trong việc sử dụng hình ảnh của cô. Mỹ nhân gốc Trà Vinh yêu cầu mọi người hãy tôn trọng quyền công dân, quyền nghệ sĩ.

Cô viết: "Trinh rất hiền nhưng mọi người đừng dễ dãi trong sử dụng hình ảnh của Trinh, vì đó là quyền công dân, quyền nghệ sĩ đó. Trinh không muốn gây khó khăn cho ai, nhưng việc sử dụng hình ảnh của Trinh, không được sự cho phép của Trinh là không tôn trọng Trinh, lừa dối khách hàng".

Sau vụ mặc hở tại Cannes, Ngọc Trinh bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh: 'Hãy tôn trọng quyền nghệ sĩ của tôi' - Ảnh 2
Ngọc Trinh yêu cầu mọi người tôn trọng quyền công dân của cô, ngưng sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, cô cảnh báo: "Trinh mong tất cả mọi người hiểu rằng kinh doanh phải bắt đầu từ thật thà. Khách hàng cũng tỉnh táo giùm Trinh, chứ cứ thấy hình Trinh là tin thì mọi người sẽ dễ bị lừa lắm. Bởi Trinh không thể kiểm soát hết nhất là khi họ cố ý sử dụng chui. Hiện Trinh chỉ làm CEO cho duy nhất một công ty và chỉ đại diện cho các sản phẩm mà công ty Trinh phân phối".

Sau vụ mặc hở tại Cannes, Ngọc Trinh bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh: 'Hãy tôn trọng quyền nghệ sĩ của tôi' - Ảnh 3
Trước đó, cô nàng từng hứng chịu nhiều làn sóng chỉ trích từ dư luận trong nước và quốc tế khi diện trang phục hở bạo tại LHP Cannes - Ảnh: Internet

Trước Ngọc Trinh, rất nhiều nghệ sĩ cũng từng bức xúc lên tiếng khi bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh chui, lừa dối khách hàng để trục lợi riêng.

Sau những chiếc đầm bị ném đá dữ dội, Ngọc Trinh lấy lại phong độ nữ thần

Sau những chiếc đầm bị ném đá dữ dội, Ngọc Trinh lấy lại phong độ nữ thần

Người đẹp nhận được nhiều lời khen khi đã cải thiện việc ăn mặc quá hở hang.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh LHP Cannes 2019

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026