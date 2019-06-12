"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh phẫn nộ vì hình ảnh của mình bị sử dụng tràn lan, không xin phép. Chân dài này khẳng định đó là một hành động sai trái, thiếu tôn trọng cô.

Vụ lùm xùm mặc hở tại LHP Cannes 2019 vừa lắng xuống được vài ngày thì Ngọc Trinh lại khiến dư luận dậy sóng một lần nữa. Ít giờ trước, chân dài Trà Vinh vừa đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh của mình bị lợi dụng, sử dụng trái phép. Ngọc Trinh bức xúc vì bị sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh: FBNV Ngọc Trinh tự nhận rất hiền, nhưng mong mọi người đừng quá dễ dãi trong việc sử dụng hình ảnh của cô. Mỹ nhân gốc Trà Vinh yêu cầu mọi người hãy tôn trọng quyền công dân, quyền nghệ sĩ.

Cô viết: "Trinh rất hiền nhưng mọi người đừng dễ dãi trong sử dụng hình ảnh của Trinh, vì đó là quyền công dân, quyền nghệ sĩ đó. Trinh không muốn gây khó khăn cho ai, nhưng việc sử dụng hình ảnh của Trinh, không được sự cho phép của Trinh là không tôn trọng Trinh, lừa dối khách hàng". Ngọc Trinh yêu cầu mọi người tôn trọng quyền công dân của cô, ngưng sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh: FBNV Tiếp đó, cô cảnh báo: "Trinh mong tất cả mọi người hiểu rằng kinh doanh phải bắt đầu từ thật thà. Khách hàng cũng tỉnh táo giùm Trinh, chứ cứ thấy hình Trinh là tin thì mọi người sẽ dễ bị lừa lắm. Bởi Trinh không thể kiểm soát hết nhất là khi họ cố ý sử dụng chui. Hiện Trinh chỉ làm CEO cho duy nhất một công ty và chỉ đại diện cho các sản phẩm mà công ty Trinh phân phối".

Trước đó, cô nàng từng hứng chịu nhiều làn sóng chỉ trích từ dư luận trong nước và quốc tế khi diện trang phục hở bạo tại LHP Cannes - Ảnh: Internet Trước Ngọc Trinh, rất nhiều nghệ sĩ cũng từng bức xúc lên tiếng khi bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh chui, lừa dối khách hàng để trục lợi riêng.

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