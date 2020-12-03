Sau vài tháng ly hôn, Lệ Quyên đăng trạng thái trách cứ ai đó: ‘Người ta chỉ nhìn thấy tôi khi sắt đá’

Chia sẻ loạt khoảnh khắc khoe eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ nhưng ca sĩ Lệ Quyên lại khiến fan lo lắng vì dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên vừa cập nhật loạt ảnh mới đến khán giả. Qua hình ảnh đăng tải, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” diện áo croptop kết hợp quần ống loe khoe khéo vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa.

Nhan sắc đỉnh cao của bà mẹ một con - Ảnh: FB

Vòng eo 'con kiến' đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Dù đã sắp bước sang tuổi 40 nhưng “nữ hoàng phòng trà” vẫn giữ được thần thái và nhan sắc đỉnh cao nhờ chế độ ăn uống lành mạnh song song với việc tập yoga thường xuyên.

Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn chia sẻ dòng trạng thái như đang trách cứ ai đó: “Người ta chỉ nhìn thấy tôi khi sắt đá mà không quan tâm những khi tôi đã quên mình đi và cố gắng thế nào”. Có lẽ nữ ca sĩ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống nên mới buông lời than thở với khán giả.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Ngay sau đó, người hâm mộ đã vào an ủi Lệ Quyên cũng như tấm tắc khen ngợi sắc vóc đáng ngưỡng mộ của cô trong bộ ảnh này: “Em đồng cảm và hiểu chị”, “Hãy luôn mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng nên yếu đuối khi cần nàng nhé”, “Chị đẹp của lòng em đừng buồn nhé”, “Xinh quá chị ơi”, “Phụ nữ dù có mạnh mẽ thế nào cũng không làm sao xoa dịu hết vết thương lòng. Cố gắng lên em”…

Khán giả hy vọng Lệ Quyên sẽ nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này để có thể giữ vững phong độ nhan sắc cũng như tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc phục vụ khán giả.

Chăm chỉ khoe ảnh gợi cảm hậu ly hôn, Lệ Quyên tiết lộ luôn người đàn ông phía sau ống kính Khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả và thu về gần 10 nghìn lượt thích từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-vai-thang-ly-hon-le-quyen-dang-trang-thai-trach-cu-ai-do-nguoi-ta-chi-nhin-thay-toi-khi-sat-da-388952.html