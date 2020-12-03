Chăm chỉ khoe ảnh gợi cảm hậu ly hôn, Lệ Quyên tiết lộ luôn người đàn ông phía sau ống kính

Hậu trường 03/12/2020 10:27

Khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả và thu về gần 10 nghìn lượt thích từ cư dân mạng.

Hậu ly hôn, Lệ Quyên ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô nàng rất chăm chỉ khoe ảnh gợi cảm lên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ hình ảnh diện bodysuit đầy quyến rũ kèm dòng trạng thái: “Thanh xuân không giới hạn của mẹ trong góc chụp siêu chuẩn bằng cam thuờng của Bo, đại lâm mộc của mẹ”.

le quyen 1
Hình ảnh mới nhất của bà mẹ một con - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” diện bodysuit khoét cao táo bạo, khoe vòng eo “con kiến” cùng đôi chân thon dài nuột nà. Nhờ chăm chỉ luyện tập yoga và ăn uống khoa học mà Lệ Quyên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung như thiếu nữ dù đã gần chạm ngưỡng 40.

Hình ảnh này của “nữ hoàng phòng trà” nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận khen ngợi từ cư dân mạng: “Sexy quá nè”, “Ngày càng đẹp chị yêu ơi”, “Dáng nuột quá, em mê á”, “Body đỉnh lắm luôn nàng ơi”…

Đặc biệt, cô nàng còn tiết lộ con trai chính là người đứng phía sau những bức ảnh “sống ảo” của mẹ. Mới 9 tuổi nhưng bé Bo đã gây ngỡ ngàng với khả năng chọn góc máy cực chuẩn để giúp mẹ tỏa sáng. Trò chuyện cùng bạn bè trong phần bình luận, Lệ Quyên cho biết con trai rất “đàn ông” và chụp hình siêu đẹp.

le quyen 2

le quyen 3
Lệ Quyên tự hào khi nhắc về con trai - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi hài hước tiết lộ con trai muốn “lấy vợ đẹp như hoa hậu mà cái đầu siêu đẳng”. Suy nghĩ ngây thơ của con trai Lệ Quyên ngay lập tức khiến nhiều người bật cười thích thú.

Chi Pu và Ngọc Trinh diện bikini đọ sắc trên bãi biển, thi nhau khoe dáng với ván trượt 250 triệu

Chi Pu và Ngọc Trinh diện bikini đọ sắc trên bãi biển, thi nhau khoe dáng với ván trượt 250 triệu

Hiếm hoi đọ dáng trong cùng một khung hình, Chi Pu và Ngọc Trinh khiến người hâm mộ bấn loạn vì nhan sắc “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ hoàng phòng trà nhan sắc Lệ Quyên con trai Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026