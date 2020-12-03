Chăm chỉ khoe ảnh gợi cảm hậu ly hôn, Lệ Quyên tiết lộ luôn người đàn ông phía sau ống kính

Khoảnh khắc mới nhất của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả và thu về gần 10 nghìn lượt thích từ cư dân mạng.

Hậu ly hôn, Lệ Quyên ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô nàng rất chăm chỉ khoe ảnh gợi cảm lên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ hình ảnh diện bodysuit đầy quyến rũ kèm dòng trạng thái: “Thanh xuân không giới hạn của mẹ trong góc chụp siêu chuẩn bằng cam thuờng của Bo, đại lâm mộc của mẹ”.

Hình ảnh mới nhất của bà mẹ một con - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” diện bodysuit khoét cao táo bạo, khoe vòng eo “con kiến” cùng đôi chân thon dài nuột nà. Nhờ chăm chỉ luyện tập yoga và ăn uống khoa học mà Lệ Quyên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung như thiếu nữ dù đã gần chạm ngưỡng 40.

Hình ảnh này của “nữ hoàng phòng trà” nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận khen ngợi từ cư dân mạng: “Sexy quá nè”, “Ngày càng đẹp chị yêu ơi”, “Dáng nuột quá, em mê á”, “Body đỉnh lắm luôn nàng ơi”…

Đặc biệt, cô nàng còn tiết lộ con trai chính là người đứng phía sau những bức ảnh “sống ảo” của mẹ. Mới 9 tuổi nhưng bé Bo đã gây ngỡ ngàng với khả năng chọn góc máy cực chuẩn để giúp mẹ tỏa sáng. Trò chuyện cùng bạn bè trong phần bình luận, Lệ Quyên cho biết con trai rất “đàn ông” và chụp hình siêu đẹp.

Lệ Quyên tự hào khi nhắc về con trai - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi hài hước tiết lộ con trai muốn “lấy vợ đẹp như hoa hậu mà cái đầu siêu đẳng”. Suy nghĩ ngây thơ của con trai Lệ Quyên ngay lập tức khiến nhiều người bật cười thích thú.

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