Hơn nửa năm Mai Phương qua đời, Trương Bảo Như tiết lộ giấc mơ kỳ lạ về người bạn thân quá cố

Hậu trường 02/12/2020 14:59

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ Trương Bảo Như đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về người bạn quá cố Mai Phương.

Mới đây, Trương Bảo Như đã tham gia một chương trình âm nhạc và thể hiện 3 ca khúc nổi tiếng là “Mưa buồn”, “Căn phòng mưa rơi” và “Gọi mưa” để gửi đến khán giả.

Cũng tại chương trình này, khi được hỏi về tình bạn với Mai Phương, nữ ca sĩ không giấu được sự nghẹn ngào: “Mai Phương mất từ tháng 3 nhưng hiện tại tôi vẫn còn buồn. Tôi biết mỗi người ai cũng phải sinh lão bệnh tử nhưng Mai Phương đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, xuân sắc như vậy mà lại ra đi, nên tiếc nuối vô cùng. Tôi cũng thường xem lại tin nhắn cũ hai đứa gửi cho nhau. Mất mát là không ai muốn nhưng tôi nghĩ sự ra đi sẽ nhẹ nhàng cho Mai Phương”.

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Nữ ca sĩ trải lòng về người bạn quá cố trong chương trình âm nhạc - Ảnh: Internet

Không chỉ nhớ thương người bạn quá cố, Trương Bảo Như còn cho biết cô thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ về Mai Phương: “Thời gian qua, tôi vẫn mơ thấy Mai Phương và có nhiều giấc mơ kì lạ về cô ấy. Tôi thấy cả hai đi chơi, đi diễn cũng nhau. Đôi khi tôi làm gì đó, một vài hình ảnh của Mai Phương xẹt qua, khiến tôi khựng lại, đứng hình hồi lâu”.

Trương Bảo Như là một ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực cùng nhan sắc dịu dàng, đằm thắm. Cô từng đoạt giải Á quân một cuộc thi về dòng nhạc Bolero và được nhiều khán giả yêu mến.

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Tình bạn của Trương Bảo Như và Mai Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Trương Bảo Như còn được biết đến là người bạn thân thiết của cố diễn viên Mai Phương. Trong khoảng thời gian nữ diễn viên “Cổng mặt trời” chống chọi với bệnh tật, cô chính là người túc trực chăm sóc cô bạn thân. 

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Từ khóa:   Mai Phương diễn viên Mai Phương ca sĩ Trương Bảo Như

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