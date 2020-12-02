Chi Pu diện đồ ‘mặc như không’, lộ cả nội y khiến dân tình ‘đỏ mặt’, hứa hẹn soán ngôi đàn chị Ngọc Trinh

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Chi Pu khiến dân tình bấn loạn, cuối cùng Ngọc Trinh cũng đã có đối thủ hở bạo.

Sau khi hợp tác trong nhiều dự án, Chi Pu và Ngọc Trinh dần trở nên thân thiết. Mới đây, cặp “chị chị em em” đã có mặt tại Phú Quốc để tận hưởng kỳ nghỉ “chanh sả” cùng nhau khiến fan vô cùng thích thú.

Trên trang cá nhân, cả hai liên tục chiêu đãi khán giả những khoảnh khắc diện bikini gợi cảm. Vốn là những mỹ nhân sở hữu 3 vòng “căng đét” của showbiz Việt, màn đọ dáng của Chi Pu và Ngọc Trinh rất được người hâm mộ trông chờ.

Đi biển thì không thể thiếu tiết mục khoe bikini bốc lửa trên mạng xã hội – Ảnh: IG

Sau khi “nữ hoàng nội y” khiến dân tình “ngượng chín mặt” với khoảnh khắc diện bikini cắt xẻ táo bạo khoe vòng 3 đồ sộ thì Chi Pu cũng không hề kém cạnh đàn chị. Trên Instagram, giọng ca “Anh ơi ở lại” chiếm trọn spotlight với màn diện váy xuyên thấu khoe trọn nội y bên dưới cùng body nóng bỏng trên du thuyền.

Qua khoảnh khắc đăng tải, dân tình không khỏi “nghẹt thở” trước vòng eo con kiến và đôi gò bồng đảo bị o ép đến bức thở.

Chi Pu ‘đốt mắt’ người nhìn với bộ cánh mỏng tang - Ảnh: IG

Màn hở bạo của cô nàng được cho là vượt mặt cả 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: IG

Nhiều người cho rằng, lần đọ sắc này Chi Pu đã vượt mặt đàn chị Ngọc Trinh. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Chi Pu: “Xinh quá chị”, “So sexy”, “Đẹp muốn xỉu”, “Cô Chi ngày càng đẹp, ai chịu nổi”, “Xinh điên đảo”, “Dáng nhìn mà ghen tỵ á bà”, “Hot quá Chi ơi”, “Đẹp chết tôi rồi”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-dien-do-mac-nhu-khong-lo-ca-noi-y-khien-dan-tinh-do-mat-hua-hen-soan-ngoi-dan-chi-ngoc-trinh-388796.html