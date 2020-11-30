Không còn né tránh, Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu ‘dính như sam’ tại sự kiện, gây chú ý nhất là khoảnh khắc hậu trường

Dù không lên tiếng công khai mối quan hệ nhưng Lệ Quyên và bạn trai tin đồn Lâm Bảo Châu thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cạnh nhau.
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Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên tuyên bố ly hôn doanh nhân Đức Huy sau gần 20 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối. Hậu đường ai nấy đi, “nữ hoàng phòng trà” vướng tin đồn hẹn hò người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu. Theo đó, cả hai liên tục bị bắt gặp check-in cùng một địa điểm, tương tác thân thiết trên mạng xã hội…
Sau thời gian úp mở, mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi được người tình tin đồn tháp tùng đi diễn tại một show ca nhạc ở Hà Nội. Qua loạt khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai dính nhau như sam ở hậu trường.
Không chỉ kề cận lúc nữ ca sĩ đang trang điểm, Lâm Bảo Châu còn ngồi chăm chú nghe cô hát từ hàng ghế khán giả. Khi hoàn tất phần trình diễn của mình, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” còn bước xuống ngồi cạnh tình tin đồn và cả hai không ngần ngại trao nhau cử chỉ tình cảm.
Dù biết có nhiều khán giả và phóng viên tại sự kiện nhưng cả hai vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, không hề né tránh ống kính máy ảnh. Đây cũng là lần hiếm hoi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu công khai xuất hiện cạnh nhau giữa chốn đông người. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn giữ im lặng trước những câu hỏi về tình trạng mối quan hệ.