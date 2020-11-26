Ly hôn chưa lâu, Lệ Quyên đã trút hết tâm can: 'Không bao giờ chèo kéo, van nài tình cảm'

Hậu trường 26/11/2020 14:40

Từ kinh nghiệm của bản thân, ca sĩ Lệ Quyên khuyên phụ nữ đừng níu kéo hay van xin tình cảm của bất kỳ ai.

Cuối tháng 10 vừa qua, ca sĩ Lệ Quyên chính thức xác nhận hôn nhân với chồng doanh nhân đổ vỡ. Dù trước đó trên mạng đã xôn xao chuyện vợ chồng nghệ sĩ gặp trục trặc, nhưng lời xác nhận của "nữ hoàng phòng trà" vẫn khiến công chúng bàng hoàng, tiếc nuối. Bởi, cặp đôi đã có gần 10 năm chung sống hạnh phúc và có chung một cậu con trai kháu khỉnh.

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Lệ Quyên ngày càng xinh đẹp sau khi hôn nhân gãy gánh - Ảnh: FB

Sau cú sốc hôn nhân, Lệ Quyên được khen ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ. Cô tích cực đăng ảnh ăn mặc xinh đẹp tham gia sự kiện, chạy show âm nhạc. Nữ ca sĩ chứng tỏ cho công chúng thấy rằng, cuộc sống của mình vẫn rất ổn và vui vẻ.

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Hình ảnh sang chảnh vừa được bà mẹ một con đăng tải - Ảnh: FB

Ít phút trước, ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ đăng tải hình ảnh cực sang chảnh lên trang cá nhân. Cô tạo dáng thần thái bên kính mát hàng hiệu cùng chiếc nhẫn kim cương "khủng" trên tay khiến ai nấy trầm trồ.

Đặc biệt, Lệ Quyên còn đăng kèm dòng chia sẻ khuyên nhủ chị em phụ nữ: "Một trong những điều với chuyện tình cảm đàn bà phải nhớ, không bao giờ quá chủ động và cố gắng chèo kéo níu giữ hay van nài tình cảm. Sự lạnh lùng và kiêu kỳ luôn là sức hấp dẫn cực lớn... Nhớ nha. Sang lên".

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Nữ ca sĩ khuyên phụ nữ không nên chủ động níu kéo trong chuyện tình cảm - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Lệ Quyên nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng hậu ly hôn. Nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ về chuyện đàn bà không nên chủ động níu kéo tình cảm.

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