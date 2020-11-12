Sau tuyên bố ăn chay trọn đời, Angela Phương Trinh nguyện buông bỏ dục vọng

Angela Phương Trinh tuyên bố: "Giờ đây sau gần 3 năm chay lạc, Trinh chỉ còn muốn hướng tâm về cửa thiền buông bỏ dục vọng của thời gian trước".

Những năm gần đây, cuộc sống của Angela Phương Trinh đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô nàng ngập ngụa thị phi và thích mặc hở hang, chân dài 9x tránh xa mọi ồn ào và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Sau gần 3 năm ăn chay, mới đây diễn viên Angela Phương Trinh lên tiếng chia sẻ bất ngờ về chuyện tình cảm. Trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn trong quá khứ, cô nàng nhận ra chân lý sống. Cô quyết định hướng Phật và buông bỏ dục vọng.

Angela Phương Trinh nguyện buông bỏ dục vọng sau gần 3 năm ăn chay trường - Ảnh: FB

Angela Phương Trinh viết: "Sinh ra làm thân con gái, trải qua bao mối tình không trọn vẹn với người yêu, tất cả cuối cùng còn lại chỉ là sự chia ly với bao cảm xúc. Thân xác này là thân tứ đại, tồn tại mấy mươi năm trên dương thế, sám hối bao tội lỗi từ nhỏ cho đến bây giờ mình vô tình hay cố ý gây nên, tội lỗi của đời vô thỷ cho đến nay cũng chưa sạch để mong về nước Phật Tây phương.

Tình duyên là chuyện thường tình không đoạn kết, oan gia trái chủ chứ có mấy đôi uyên ương là vậy. Giờ đây sau gần 3 năm chay lạc, Trinh chỉ còn muốn hướng tâm về cửa thiền buông bỏ dục vọng của thời gian trước mà tu tập lợi lạc cho chúng sanh, cho cả những người Trinh và họ từng yêu thương!

Cuộc sống này quá nhiều phiền não, tâm cố gắng tịnh, tập không nghe những gì bên ngoài, cố gắng lắng nghe bên trong quay về chánh giác".

Nhan sắc rạng rỡ của chân dài sinh năm 1995 được khen ngợi hết lời - Ảnh: FB

Từng là sao nữ ngập tràn scandal, hiện Angela Phương Trinh thay đổi đến khó nhận ra. Cô đã phát nguyện ăn chay trọn đời và mang tình yêu thương của mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bạn thân nói về độ giàu của Mai Phương Thúy, chỉ bộ đồ mặc ở nhà cũng có giá siêu 'khủng' Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng là một tay chơi hàng hiệu khét tiếng của làng giải trí Việt và được mệnh danh là đại gia đích thực của chính mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tuyen-bo-an-chay-tron-doi-angela-phuong-trinh-nguyen-buong-bo-duc-vong-386593.html