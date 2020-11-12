Bạn thân nói về độ giàu của Mai Phương Thúy, chỉ bộ đồ mặc ở nhà cũng có giá siêu 'khủng'

Hậu trường 12/11/2020 15:48

Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng là một tay chơi hàng hiệu khét tiếng của làng giải trí Việt và được mệnh danh là đại gia đích thực của chính mình.

Mai Phương Thúy luôn là cái tên có sức hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng và truyền thông. Hoa hậu Việt Nam 2006 gây chú ý khi luôn xuất hiện với hình ảnh lung linh cùng những món đồ đắt tiền. Cũng vì điều này mà không ít lần chân dài họ Mai bị đồn thổi về thực hư mức độ giàu có. Liệu cô là đại gia thứ thiệt hay chỉ "làm màu" trước công chúng?

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Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng là đại gia thứ thiệt của showbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, một người bạn thân của Mai Phương Thúy đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của dân mạng về vấn đề này. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi: "Mai Phương Thúy có thực sự giàu không?", bạn thân nàng hậu thẳng thắn trả lời: "Mai Phương Thúy là người kiếm tiền từ sự nổi tiếng cũng như giữ hình ảnh, chỉ số EQ cao, IQ không thấp, biết lắng nghe, nắm bắt cơ hội và ngang hàng với những người có địa vị. Người như vậy không thể nghèo đâu em!".

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Cô nàng từng gây choáng bởi sở thích mua hàng hiệu theo lố - Ảnh: Internet

Không nói suông, người này chứng minh cụ thể cho độ giàu có của Mai Phương Thúy: "Bộ đồ 'sương sương' cô ấy mặc tạm ở nhà trong ảnh có giá tầm 7,000 USD (khoảng hơn 160 triệu đồng) nhé! Hơn nữa những người chơi với Thúy chẳng phải do Thúy giàu, người đến kẻ đi và người cô ấy coi là bạn đều không phải vì cô ấy giàu hay nổi tiếng". Sau lời khẳng định của bạn thân, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã chia sẻ lại câu trả lời này như một lời đồng tình.

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Bạn thân giải đáp thắc mắc 'Mai Phương Thúy có giàu thật hay không?' - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy không lấn sân sang các hoạt động nghệ thuật của showbiz. Cô chọn con đường kinh doanh bất động sản, nhà hàng, chứng khoán... và gặt hái được rất nhiều thành công.

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