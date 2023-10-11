Sau thời gian vắng bóng, 'O Sen' Ngọc Mai 'đánh úp' fan hâm mộ bằng khung ảnh mang thai lần 3, dáng vẻ mẹ bầu thế nào?

Hậu trường 11/10/2023 14:42

Mới đây, "O sen" Ngọc Mai đã đăng tải khoảnh khắc bụng bầu "vượt mặt" trong bức ảnh gia đình của mình khiến khán giả xôn xao.

Trong ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, vòng 2 của Ngọc Mai đã to khá rõ, có thể cô đã bước qua giai đoạn đầu thai kỳ. Cô diện một chiếc đầm rộng, trang điểm nhẹ nhàng và gây ấn tượng bởi nụ cười tươi tắn.

Ngay khi công khai chuyện bầu bí lần 3, Ngọc Mai đã nhận được lới chúc mừng đến gia đình từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Sau thời gian vắng bóng, 'O Sen' Ngọc Mai 'đánh úp' fan hâm mộ bằng khung ảnh mang thai lần 3, dáng vẻ mẹ bầu thế nào? - Ảnh 1

Sau thời gian vắng bóng, 'O Sen' Ngọc Mai 'đánh úp' fan hâm mộ bằng khung ảnh mang thai lần 3, dáng vẻ mẹ bầu thế nào? - Ảnh 2
 Khung ảnh hạnh phúc của gia đình O Sen 

Trước đó, tại thời điểm mới đăng quang quán quân Ca sĩ giấu mặt Mùa 1, Ngọc Mai từng chia sẻ về khao khát có thêm tiếng cười nói của trẻ thơ trong nhà: "Là một phụ nữ, tôi đam mê công việc của một người giữ lửa. Vì thế, trả tôi về với vai trò, vị trí của mình, không chỉ là một ca sĩ toả sáng trên sân khấu, tôi hạnh phúc trong gian bếp nhà mình. Tôi thích có đông con vì thế, năm nay, rất có thể vợ chồng tôi sẽ sinh em bé thứ ba".

Sau thời gian vắng bóng, 'O Sen' Ngọc Mai 'đánh úp' fan hâm mộ bằng khung ảnh mang thai lần 3, dáng vẻ mẹ bầu thế nào? - Ảnh 3
Sự nghiệp của nữ ca sĩ ngày càng thăng tiến sau khi đăng quan quán quân Ca sĩ giấu mặt mùa đầu tiên 

Cặp đôi Quốc Nghiệp và Ngọc Mai hiện đã có 2 nhóc tỳ đủ nếp đủ tẻ. Nói về bí quyết gìn giữ gia đình hạnh phúc, "nam thần" làng xiếc từng bày tỏ: "Chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau ở bất kỳ nơi đâu. Bây giờ và sau này, tôi sẽ luôn đồng hành cùng Ngọc Mai. Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi sẽ khăng khít hơn so với trước".

Sau thời gian vắng bóng, 'O Sen' Ngọc Mai 'đánh úp' fan hâm mộ bằng khung ảnh mang thai lần 3, dáng vẻ mẹ bầu thế nào? - Ảnh 4
Nữ ca sĩ có hôn nhân viên mãn bên chồng là nghệ sĩ xiếc đình đám Quốc Nghiệp

Dù đã trở thành bố mẹ bỉm nhưng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp chưa từng tổ chức đám cưới: "Mai với Nghiệp có đăng ký kết hôn nhưng chưa cưới. Mình còn nợ mọi người 1 buổi tiệc để mà chung vui cùng với vợ chồng mình. Cả 2 vợ chồng đã lên kế hoạch tổ chức 2 lần nhưng chẳng may bị dịch". Thấu hiểu vợ thiệt thòi khi chưa 1 lần khoác lên mình bộ váy cưới tiến vào lễ đường, Quốc Nghiệp tiết lộ sẽ cho vợ một hôn lễ hoàn hảo trong năm nay.

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