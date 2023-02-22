Nghi vấn O Sen Ngọc Mai bị đồng nghiệp xa lánh khi đi lưu diễn ở Mỹ, tủi thân nhưng vẫn phải làm điều này?

Sau khi kết thúc đêm diễn này, các giọng ca đồng loạt chia sẻ ảnh trên trang cá nhân kèm theo hashtag tên đồng nghiệp có trong đêm diễn. Hình ảnh Diva Hà Trần, cùng với Trung Quân, Myra Trần và Tăng Phúc cũng cháy hết mình với đàn chị khiến dân tình thích thú.

Vừa qua một số thí sinh của Ca sĩ mặt nạ mùa đầu tiên đã không hẹn mà gặp hội ngộ tại Mỹ và có một đêm diễn vô cùng bùng cháy. Các nghệ sĩ có mặt tại đây bao gồm Quán quân O Sen Ngọc Mai , Á quân Phượng Hoàng Lửa - Hà Trần , top 3 Lady Mây - Myra Trần, Bướm Mặt Trăng - Trung Quân và Chàng Lúa - Tăng Phúc.

Một số khán giả đặt nghi vấn phải chăng Ngọc Mai đang bị các đồng nghiệp xa lánh. Tuy nhiên, ngay sau đó, qua hình ảnh được fan chia sẻ, thời điểm 4 ca sĩ đang quẩy cực sung thì Ngọc Mai đang giao lưu với khán giả. Có thể vì vậy mà cô chưa kịp hòa chung bầu không khí sôi động với đồng nghiệp.

Tuy nhiên dân tình thắc mắc rằng vì sao Ngọc Mai cũng xuất hiện trong đêm nhạc này nhưng lại không được tag tên trong đêm diễn, cũng không có bất cứ hình ảnh nào chụp chung.

Ở một diễn biến khác, mặc dù không được tag tên trong các bài đăng song Ngọc Mai đã tự đăng ảnh chụp cùng đồng nghiệp như ngầm phủ nhận tin đồn bị xa lánh.

Bên cạnh đó, Ngọc Mai còn tiết lộ điều ngôn tình mà chồng làm cho mình: "Diễn ở mô cũng được, mà có anh xã theo hộ tống thì quá xá được nè".

Trước đó từng có thông tin Ngọc Mai bị gạch tên khỏi một show diễn ở Mỹ và người thay thế tên là Myra Trần. Tuy nhiên người trong cuộc không hề lên tiếng về thông tin này. Vì vậy việc Ngọc Mai âm thầm sang Mỹ hội ngộ dàn sao Ca sĩ mặt nạ khiến khán giả đặt dấu hỏi chấm. Rất có thể do vướng ồn ào thời gian qua nên Ngọc Mai không muốn gây sự chú ý trước truyền thông.

Thời gian gần đây, những thông tin về O Sen Ngọc Mai đang liên tục được phủ sóng trên mạng xã hội và truyền thông. Trái ngược với những lời khen sau khi giành được Quán quân chương trình Ca sĩ mặt nạ, Ngọc Mai liên tục nhận về nhiều chỉ trích của Cộng đồng mạng.

Nguồn cơn của những thị phi từ sau khi vướng ồn ào bản quyền ca khúc Túy âm khi bị tố hát chưa xin phép tác giả. Sau đó, chuỗi thị phi đời tư bắt đầu khi nữ ca sĩ bị nhận xét có thái độ sống trịch thượng, sân si khi nhắc đi nhắc lại chuyện bị đồng nghiệp nổi tiếng hơn xúc phạm, chèn ép.

Gần đây nhất là loạt ảnh cũ trong đám cưới của giọng ca 8x với một người đàn ông khác không phải Quốc Nghiệp được lan truyền nhiều trên mạng xã hội.

Tiếp tục là những phát ngôn từ Ngọc mai cũng bị dân mạng đào lại. Trước cơn bão thị phi từ dân mạng, Ngọc Mai vẫn giữ im lặng, không hề lên tiếng thanh minh.