Sau thời gian 'giấu bụng', Trương Mỹ Nhân chính thức thông báo mang thai lần 2, hé lộ hình ảnh siêu âm đầu tiên!

Bài chia sẻ của Trương Mỹ Nhân ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trẻ sắp đón thêm thành viên mới.

Tối ngày 16/8 vừa qua, trên trang cá nhân của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đều gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với sự chính kiến của con gái nhỏ Bona. Bên dưới bài đăng của bộ đôi nghệ sĩ trẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi 9X, đồng thời mong chờ đám cưới của họ trong thời gian tới. Tối ngày 16/8 vừa qua, trên trang cá nhân của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đều gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với sự chính kiến của con gái nhỏ Bona Sau thông báo "tin vui", nàng Á hậu liên tục vướng tin đồn mang thai lần 2 khi bị soi chi tiết ngoại hình thay đổi khác lạ như gương mặt Trương Mỹ Nhân có phần đầy đặn và tròn trịa hơn. Cô nàng cũng khéo léo diện trang phục che chắn vóc dáng.

Sau thông báo "tin vui", nàng Á hậu liên tục vướng tin đồn mang thai lần 2 Cho đến hôm nay (18/9), Trương Mỹ Nhân mới chính thức thông báo mang thai con thứ 2 cho ông xã Phí Ngọc Hưng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài hước thông báo: "KPI của Hưng là cuối năm cưới được Nhân”. Xong rồi ổng hay làm vượt chỉ tiêu quá Phí Ngọc Hưng". Đính kèm dòng trạng thái là bức ảnh Trương Mỹ Nhân và chồng hạnh phúc khoe ảnh siêu âm em bé. Bài chia sẻ của Trương Mỹ Nhân ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trẻ sắp đón thêm thành viên mới. Trương Mỹ Nhân chính thức thông báo mang thai con thứ 2 cho ông xã Phí Ngọc Hưng. Đính kèm dòng trạng thái là bức ảnh Trương Mỹ Nhân và chồng hạnh phúc khoe ảnh siêu âm em bé Trước đó, tháng 5/2023, Trương Mỹ Nhân đã được ông xã Phí Ngọc Hưng "chốt đơn" bằng nhẫn kim cương trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân tại Băng Cốc, Thái Lan. Hiện tại, Trương Mỹ Nhân hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện mà dành thời gian dưỡng thai và chăm sóc con gái đầu lòng là bé Bona. Nhóc tỳ năm nay đã 3 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu được thừa hưởng từ bố mẹ.

Hiện tại, Trương Mỹ Nhân hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện mà dành thời gian dưỡng thai và chăm sóc con gái đầu lòng là bé Bona Trương Mỹ Nhân được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2017. Cô còn là Á hậu 1 Miss Supranational Vietnam 2018. Ngoài vai trò người mẫu, Mỹ Nhân lấn sân sang thử sức với lĩnh vực diễn xuất và gây ấn tượng thông qua loạt phim như: Gạo nếp gạo tẻ 2, Vua bánh mì,... Còn Phí Ngọc Hưng kém vợ một tuổi. Anh được yêu thích sau chương trình hẹn hò “Vì yêu mà đến”. Với lợi thế ngoại hình nổi bật, hiện anh hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên.

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