Sau sự cố suýt lộ hàng trên sóng truyền hình, Mai Phương Thúy tự tin diện áo dây mỏng manh khoe vòng ngực ‘khủng’ gần 100cm

Hậu trường 06/08/2019 17:17

Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Hoa hậu Mai Phương Thúy đang thu hút sự chú ý của nhiều người vì quá gợi cảm.

Cách đây vài ngày, Hoa hậu Mai Phương Thúy suýt gặp sự cố trang phục tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cụ thể, vì diện trang phục được cắt xẻ khá táo bạo nên người đẹp gặp không ít khó khăn khi di chuyển. Ở một vài khoảnh khắc, phần váy bị tuột xuống, khiến vòng 1 của cô gần như lộ ra trên sóng truyền hình.

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Hoa hậu Mai Phương Thúy suýt lộ hàng trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Chứng kiến những khoảnh khắc “thót tim” này của Mai Phương Thúy, một số khán giả bày tỏ sự thất vọng về cách lựa chọn trang phục của nàng hậu. Điều này đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đã đăng tải hình ảnh gợi cảm để tự mừng sinh nhật tuổi 31. Cụ thể, người đẹp viết:

“1. Tuổi mới chúc bản thân không gì là không dám làm, chỉ quan tâm bản thân muốn hay không...

2. Vụ váy với áo mình biết sai rồi, lần sau sẽ trùm kín nên mọi người thứ lỗi nhé!!!

3. Đã hiểu vì sao chưa giàu, bởi vì trong tận cùng suy nghĩ cứ coi đó là việc khó khăn, trong khi về cơ bản nó là việc dễ dàng...”.

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Bài đăng gây chú ý của nàng hậu - Ảnh: FB
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Mai Phương Thúy tự tin khoe vòng 1 'khủng' trong mẫu áo 2 dây gợi cảm - Ảnh: FB
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Vóc dáng nóng bỏng của người đẹp - Ảnh: FB
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Mai Phương Thúy nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng hậu diện áo 2 dây gợi cảm, khoe trọn đôi gò bồng đảo gần 100cm “đốt mắt” người hâm mộ. Dưới bài đăng của Mai Phương Thúy, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô. Bên cạnh đó là những bình luận ngợi khen nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng của cô.

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Một số bình luận từ bạn bè và người hâm mộ của Mai Phương Thúy - Ảnh: FB
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Mai Phương Thúy đang dần thay đổi hình ảnh sang sexy, quyến rũ hơn - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy đang hướng tới hình ảnh gợi cảm và cá tính hơn. Người đẹp cũng từng chia sẻ rằng bản thân cô yêu thích phong cách sexy nhưng biết cách tiết chế để không gây phản cảm.

Bất ngờ động thái đầu tiên của Mai Phương Thúy sau khi suýt "lộ hàng" trên sóng trực tiếp

Bất ngờ động thái đầu tiên của Mai Phương Thúy sau khi suýt "lộ hàng" trên sóng trực tiếp

Không chỉ khoe vòng 1 ngồn ngộn sau lớp áo bra sexy, cựu Hoa hậu Việt Nam còn chứng minh sắc vóc cực đỉnh ở tuổi 31.

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Từ khóa:   Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Mai Phương Thúy

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