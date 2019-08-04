Thiết kế cắt xẻ táo bạo được Hoa hậu Mai Phương Thúy lựa chọn khi tham dự đêm chung kết "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019" khiến cô nhiều lần suýt lộ hàng trên sóng truyền hình trực tiếp.

Tối qua (3/8), chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã diễn ra ở Đà Nẵng. Sự kiện có sự tham gia của hàng loạt chân dài đình đám trong showbiz Việt như: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Tiểu Vy, Huyền My, Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh... Dàn người đẹp diện váy áo lộng lẫy, cắt xẻ táo bạo để khoe ưu điểm hình thể.

Gây chú ý nhất là trang phục của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Bộ cánh cắt xẻ táo bạo khoe ngực đầy của nàng hậu thu hút mọi ánh nhìn của khán giả và ống kính truyền thông.



Hoa hậu Mai Phương Thúy diện đầm khoét sâu ngực, xẻ mạnh phần thân dưới khoe chân dài miên man - Ảnh: Internet

Cô được ngợi khen bởi thân hình nóng bỏng, nuột nà của mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, "bộ cánh" hở bạo này cũng nhiều lần suýt phản chủ. Khi ngồi, chiếc đầm của Hoa hậu Việt Nam 2006 dường như bị tuột xuống, khiến vòng 1 gần như lộ ra trên sóng truyền hình.

Một số khán giả bày tỏ: "Có chút thất vọng về cách ăn mặc của Mai Phương Thúy"; "Người đẹp Việt Nam thời hiện đại thì họ thích khoe của tí thôi chứ không kín như bưng được"; "Xem cuộc thi Hoa hậu mà khán giả chỉ chú ý tới trang phục cắt trên, xẻ dưới của Phương Thúy"...

Nàng hậu nhiều lần suýt lộ hàng trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Phần thân trên của chiếc đầm gần như tuột hết xuống, nhiều ý kiến cho rằng Mai Phương Thúy đã chọn váy quá táo bạo - Ảnh: Internet

Sau nhiều phần tranh tài, danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã thuộc về Lương Thùy Linh - chân dài sinh năm 2000 đến từ Cao Bằng.

Mai Phương Thúy bất ngờ "xuống tóc" khiến Noo Phước Thịnh cũng phải lên tiếng Trung thành với mái tóc dài nhiều năm, Mai Phương Thúy tiết lộ lí do cắt phăng "mái tóc Hoa hậu" khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ho-bao-khoe-vong-1-sieu-to-khong-lo-mai-phuong-thuy-khien-dan-tinh-thot-tim-vi-suyt-lo-hang-333283.html