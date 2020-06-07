Sau scandal vỡ nợ hàng chục tỷ đồng, cuộc sống hiện tại của Siu Black khiến nhiều người bất ngờ

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nữ ca sĩ Siu Black đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại với khán giả.

Nữ ca sĩ Siu Black từng là cái tên vô cùng nổi tiếng trong showbiz Việt. Cô gây ấn tượng với giọng ca khỏe khoắn và máu lửa đậm chất núi rừng Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau scandal nợ nần năm 2013, Siu Black dần lui về ở ẩn và hiếm khi tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Siu Black từng được rất nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Năm 2019, giọng ca “Đôi mắt Pleiku” khiến không ít người ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ hậu giảm cân.

Sau khi giảm 20kg, Siu Black sở hữu thân hình thon gọn hơn trước rất nhiều – Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian dài ở ẩn, Siu Black bất ngờ trải lòng về cuộc sống hiện tại và cách đối diện với scandal quá khứ. Theo đó, cô tiết lộ đã tái hợp chồng cũ sau hơn 10 năm ly hôn.

Hình ảnh Siu Black bên chồng con trước đây - Ảnh: Internet

Hiện tại, gia đình cô đang sống ở Kon Tum và kinh tế chủ yếu dựa vào việc nuôi heo, làm nương rẫy. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng nữ ca sĩ vẫn cảm thấy hài lòng vì được sống gần con cháu.

Theo chia sẻ của Siu Black, cuộc sống của gia đình cô khá chật vật - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về món nợ “khổng lồ” đang phải gánh trên vai, Siu Black cho biết cô vẫn đang cố gắng để trả nợ. Theo đó, mong ước lớn nhất của nữ ca sĩ chính là trả hết nợ: “Tôi nhận ra chỉ khi trả hết nợ, mình mới có thể sống thanh thản, thoải mái. Cuộc sống còn chật vật, tôi mong sớm ổn định để còn trả hết nợ cho mọi người”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-scandal-vo-no-hang-chuc-ty-dong-cuoc-song-hien-tai-cua-siu-black-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-361134.html