Sau scandal ấu dâm, Minh Béo chính thức đánh dấu sự trở lại tại sân khấu... hội chợ

Hậu trường 21/02/2018 15:36

Minh Béo đã chính thức trở lại với sân khấu sau lùm xùm quấy rối tình dục trẻ em. Khán giả thưa thớt là hình ảnh xuất hiện trong đêm diễn có sự tham gia của nam diễn viên hài.

Kết thúc một năm nhiều ồn ào và thị phi, Minh Béo đang bắt đầu trở lại với nghệ thuật nhưng mọi việc có vẻ không hề dễ dàng. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên hài vừa chia sẻ những hình ảnh đứng trên sân khấu biểu diễn tại hội chợ nhỏ ở tỉnh. Đây được xem là hoạt động nghệ thuật đầu tiên đánh dấu sự trở lại chính thức của anh.

Minh Béo chia sẻ: "Tại Hội hoa xuân Thị xã Lagi xuất diễn đầu tiên trở lại sân khấu tạp kỹ thật vui. Bà con đã ủng hộ quá xá còn mua DVD và chụp hình kỉ niệm. Minh sẽ không bao giờ quên được cảm giác như gặp lại người thân. Thương lắm!!!".

Sau scandal ấu dâm, Minh Béo chính thức đánh dấu sự trở lại tại sân khấu... hội chợ - Ảnh 1

Sau scandal ấu dâm, Minh Béo chính thức đánh dấu sự trở lại tại sân khấu... hội chợ - Ảnh 2
Hiện tại, Minh Béo đang chạy show hội chợ nhỏ ở các tỉnh phục vụ Tết Nguyên Đán - Ảnh: FBNV

"Hy vọng mở màn cho hàng loạt chương trình mới. Cám ơn anh Lý Thái Sơn và Anh Phương Tường bầu show đã cho em cơ hội quý báu này. Thêm sự ủng hộ nhiệt tình của người em Hải Lành... kính mời cả nhà xem show đầu năm và cùng cười nhé!", Minh Béo gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè, đồng nghiệp đã tạo cơ hội để anh có thể trở lại với nghiệp diễn.

Sau scandal ấu dâm, Minh Béo chính thức đánh dấu sự trở lại tại sân khấu... hội chợ - Ảnh 3
Minh Béo mặc chỉn chu chuẩn bị biểu diễn - Ảnh: FBNV

Nhìn vào hình ảnh mà nam diễn viên sinh năm 1977 chia sẻ trên trang cá nhân có thể nhận ra khung cảnh hội chợ khá vắng vẻ, khán giả không mấy tập trung. Dù đặt rất nhiều tâm huyết trong lần trở lại này nhưng scandal ấu dâm cách đây 2 năm đã ảnh hưởng lớn đến tên tuổi của cựu MC Lục lạc vàng.

Sau scandal ấu dâm, Minh Béo chính thức đánh dấu sự trở lại tại sân khấu... hội chợ - Ảnh 4
Khung cảnh hội chợ vắng vẻ, thưa thớt - Ảnh: FBNV
Sau scandal ấu dâm, Minh Béo chính thức đánh dấu sự trở lại tại sân khấu... hội chợ - Ảnh 5
Có lẽ công chúng vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm với những chương trình có sự xuất hiện của Minh Béo - Ảnh: FBNV
Sau scandal ấu dâm, Minh Béo chính thức đánh dấu sự trở lại tại sân khấu... hội chợ - Ảnh 6
Sau khi được trả tự do, Minh Béo tập trung vào các hoạt động xã hội, đi lễ chùa tịnh tâm và giúp đỡ người nghèo - Ảnh: FBNV
Vênh váo khoe đi diễn 9 nước Châu Âu, Minh Béo tham lam hào quang tới mức khó chấp nhận

Vênh váo khoe đi diễn 9 nước Châu Âu, Minh Béo tham lam hào quang tới mức khó chấp nhận

Cách sửa sai của Minh Béo thật khó chấp nhận. Thay vì thừa nhận lỗi lầm của mình, anh lại đẩy về người khác.

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