Minh Béo đã chính thức trở lại với sân khấu sau lùm xùm quấy rối tình dục trẻ em. Khán giả thưa thớt là hình ảnh xuất hiện trong đêm diễn có sự tham gia của nam diễn viên hài.
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Kết thúc một năm nhiều ồn ào và thị phi, Minh Béo đang bắt đầu trở lại với nghệ thuật nhưng mọi việc có vẻ không hề dễ dàng. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên hài vừa chia sẻ những hình ảnh đứng trên sân khấu biểu diễn tại hội chợ nhỏ ở tỉnh. Đây được xem là hoạt động nghệ thuật đầu tiên đánh dấu sự trở lại chính thức của anh.
Minh Béo chia sẻ: "Tại Hội hoa xuân Thị xã Lagi xuất diễn đầu tiên trở lại sân khấu tạp kỹ thật vui. Bà con đã ủng hộ quá xá còn mua DVD và chụp hình kỉ niệm. Minh sẽ không bao giờ quên được cảm giác như gặp lại người thân. Thương lắm!!!".
"Hy vọng mở màn cho hàng loạt chương trình mới. Cám ơn anh Lý Thái Sơn và Anh Phương Tường bầu show đã cho em cơ hội quý báu này. Thêm sự ủng hộ nhiệt tình của người em Hải Lành... kính mời cả nhà xem show đầu năm và cùng cười nhé!", Minh Béo gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè, đồng nghiệp đã tạo cơ hội để anh có thể trở lại với nghiệp diễn.
Nhìn vào hình ảnh mà nam diễn viên sinh năm 1977 chia sẻ trên trang cá nhân có thể nhận ra khung cảnh hội chợ khá vắng vẻ, khán giả không mấy tập trung. Dù đặt rất nhiều tâm huyết trong lần trở lại này nhưng scandal ấu dâm cách đây 2 năm đã ảnh hưởng lớn đến tên tuổi của cựu MC Lục lạc vàng.