Kết thúc một năm nhiều ồn ào và thị phi, Minh Béo đang bắt đầu trở lại với nghệ thuật nhưng mọi việc có vẻ không hề dễ dàng. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên hài vừa chia sẻ những hình ảnh đứng trên sân khấu biểu diễn tại hội chợ nhỏ ở tỉnh. Đây được xem là hoạt động nghệ thuật đầu tiên đánh dấu sự trở lại chính thức của anh.

Minh Béo chia sẻ: "Tại Hội hoa xuân Thị xã Lagi xuất diễn đầu tiên trở lại sân khấu tạp kỹ thật vui. Bà con đã ủng hộ quá xá còn mua DVD và chụp hình kỉ niệm. Minh sẽ không bao giờ quên được cảm giác như gặp lại người thân. Thương lắm!!!".