Những chia sẻ của cô ngay lập tức nhận phải nhiều lời chỉ trích nặng nề từ khán giả. Bởi nhiều người cho rằng, Mai Hồ đang cố tình nhắc lại chuyện cũ với Trấn Thành để đánh bóng tên tuổi cho mình.

Mới đây, trong chương trình Hát câu chuyện tình, Mai Hồ đã gây chú ý khi bất ngờ nhắc đến tình cũ MC Trấn Thành. Theo đó, nữ diễn viên cho biết Trấn Thành không phải là gu bạn trai mà cô mong đợi và việc chia tay anh là hoàn toàn đúng đắn.

Thế nhưng, chương trình đã cắt ghép những chia sẻ của người đẹp sinh năm 1987 khiến hình ảnh của cô trở nên xấu xí trong mắt khán giả.

Trước những lời đánh giá không hay về bản thân, Mai Hồ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích vấn đề này trên trang Facebook cá nhân. Cô khẳng định khi nhận lời tham gia chương trình, bản thân đã dứt khoát từ chối nói về quá khứ và chỉ nhận trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện hiện tại và chủ đề Yêu xa.

Mai Hồ bức xúc viết một thư khá dài trên trang cá nhân để minh oan cho bản thân - Ảnh: FBNV

Mai Hồ chia sẻ: "Mai mới nhận được câu hỏi về mối tình hiện tại của mình và Mai cũng chưa kịp nói nhiều về chủ đề muốn nói thì chương trình đã kết thúc. Nhưng sau khi lên sóng tất cả điều đó đã bị cắt bỏ hết và khiến Mai bức xúc khi xem chương trình chỉ nói về chuyện cũ tạo cho Mai hình ảnh sai lệch trong mắt người xem chương trình".

Ngoài ra, Mai Hồ nói thêm, khán giả xem chương trình có thể thấy rõ cô chỉ trả lời câu hỏi được đặt ra chứ không phải người chủ động nhắc đến câu chuyện.

Cô cũng nhấn mạnh: "Mai là người sống an phận không thích bon chen và trước giờ chỉ làm những gì mình thích chứ chẳng cần phải nổi tiếng bằng mọi giá. Vậy mà số mình cứ bị gài nhiều vụ đến khi vô quay mới ngỡ ngàng với sự sắp đặt, im lặng nhiều lần giờ đến lúc cũng phải lên tiếng".

Mai Hồ bức xúc vì chương trình cắt ghép phần chia sẻ của mình quá đà dẫn đến việc khán giả hiểu sai về cô - Ảnh: Internet

Những chia sẻ của Mai Hồ ngay sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều khán giả để lại bình luận thể hiện sự thông cảm cũng như động viên tình cũ Trấn Thành cố gắng vượt qua ồn ào.

Một khán giả viết: "Hiểu chị... Thôi kệ đi chị đừng suy nghĩ nhiều. Đang bệnh nữa, giữ gìn sức khỏe nha. Riết cái mất niềm tin với chương trình ghê".

"Cố lên chị. Chị đừng buồn nữa ạ. Em luôn ủng hộ chị hết mình", một lời động viên dành cho Mai Hồ.