Sau ồn ào tự tử vì vỡ nợ, chồng cũ Phi Thanh Vân hạnh phúc đón con thứ 5 vừa ra đời

Hậu trường 02/07/2020 10:30

Ngày 1/7, chồng cũ Phi Thanh Vân - Nguyễn Bảo Duy đã đón con trai chung với bà xã Việt kiều Kelly Nguyễn ra đời khỏe mạnh.

Đầu năm 2019, chồng cũ Phi Thanh Vân từng gây xôn xao dư luận khi thông báo vỡ nợ. Vì làm ăn thua lỗ, Nguyễn Bảo Duy mắc nợ gần chục tỷ đồng và không có khả năng chi trả. Thời điểm đó, anh còn uống thuốc tự tử nhưng may mắn được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau biến cố lớn, hiện Bảo Duy đã sang Australia sống với bà xã. Mới đây, anh và vợ Việt kiều hạnh phúc khoe vừa đón con thứ 2 ra đời. Vợ Bảo Duy viết: "Chưa gì lôi con ra chi vậy? Mẹ thì muốn ngất xỉu vì đau, mà anh vừa ra cái mặt lườm lườm người ta vậy đó".

Suốt quá trình vợ "vượt cạn", Bảo Duy luôn túc trực bên cạnh. Mọi người gửi nhiều lời chúc mừng đến gia đình anh có thêm thành viên mới.

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Vợ Bảo Duy khoe diện mạo con trai vừa ra đời tại Australia - Ảnh: FB
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Sức khỏe của Kelly Nguyễn đã ổn định. Bảo Duy luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc vợ và con trai - Ảnh: FB

Bé trai vừa chào đời là con thứ 2 giữa chồng cũ Phi Thanh Vân và vợ 3. Trước đó, anh có 2 cô con gái với vợ đầu và một cậu con trai với "Nữ hoàng dao kéo".

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Vào đầu tháng 6 vừa qua, Kelly Nguyễn phải nhập viện cấp cứu vì bị ngã khi đi mua sắm - Ảnh: FB

Từ khi sang nước ngoài định cư cùng vợ, cuộc sống của Bảo Duy thay đổi không ít. Hàng ngày, anh trông con gái Emily Nguyễn, còn bà xã Kelly Nguyễn lo công việc kinh doanh, ổn định kinh tế. Vợ Bảo Duy chia sẻ, chồng cô đã thay đổi nhiều, biết chăm lo cho vợ con từ ngày cả nhà đoàn tụ.

Từ khóa:   Nguyễn Bảo Duy vợ Bảo Duy Phi Thanh Vân

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