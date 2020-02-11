Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, vợ cũ Đức An – cựu siêu mẫu Ngọc Thúy có cuộc sống ra sao tại Mỹ?

Hậu trường 11/02/2020 17:07

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ Đức An – cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên gia đình mới tại Mỹ.

Cách đây 3 năm, cuộc khẩu chiến giữa đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thuý từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Không chỉ đưa nhau ra tòa vì tranh chấp tài sản, cả hai còn liên tục dùng những từ ngữ nặng nề để nói về nhau trên mạng xã hội.

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Ngọc Thúy từng tố chồng cũ vũ phu, không làm tròn trách nhiệm làm cha – Ảnh: Internet

Sau đổ vỡ hôn nhân, vợ cũ Đức An đã tìm được hạnh phúc bên người mới. Cũng từ đây, người đẹp dần im hơi lặng tiếng và không còn đả động gì đến chuyện cũ. Nhiều khán giả cho rằng cả cô và đại gia Đức An đều đã bình tâm sau nhiều sóng gió.

Hiện tại, Ngọc Thúy cùng chồng luật sư và ba con đang có cuộc sống bình yên tại Mỹ. Được biết, cả hai cô con gái riêng của Ngọc Thuý là Vân An và Tâm An đều rất thân thiết và yêu quý bố dượng. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai, cậu bé được nhận xét là vô cùng thông minh và ngoan ngoãn.

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Gia đình hạnh phúc hiện tại của Ngọc Thúy - Ảnh: Internet
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Ngọc Thúy và chồng luật sư - Ảnh: Internet
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Ba người con của cựu siêu mẫu - Ảnh: Internet

Dù đã giải nghệ hơn 10 năm nhưng Ngọc Thúy vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

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Không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Ngọc Thúy vẫn giữ được thần thái tươi trẻ, cuốn hút – Ảnh: Internet

Được biết, dù theo chồng sang Mỹ định cư nhưng cựu người mẫu vẫn có công ty riêng ở Việt Nam và chủ yếu điều hành công việc qua mạng. Thời gian còn lại, Ngọc Thúy dành thời gian chăm sóc gia đình và chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để giữ gìn nhan sắc.  

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Cựu siêu mẫu rất chăm chỉ giữ gìn sắc vóc - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Ngọc Thúy cho biết cô không tiếc nuối hào quang quá khứ và đang rất hạnh phúc khi tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình.

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Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phan Như Thảo vừa đăng tải dòng trạng thái đầy ngọt ngào gửi đến ông xã Đức An khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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