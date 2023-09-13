Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi?

Hậu trường 13/09/2023 13:17

Hiện tại mọi động thái của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sau 4 năm hẹn hò bí mật, mới đây, tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh đã cầu hôn thành công diễn viên Puka. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay và cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, "đẩy thuyền" nhiệt tình trong suốt thời gian qua.

Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi? - Ảnh 1
Mới đây, tối ngày 6/9, cả showbiz Việt chấn động khi diễn viên Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai ảnh đã cầu hôn thành công diễn viên Puka

Gin Tuấn Kiệt hào hứng thông báo: "Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo 'thuyền đã cập bến'". Bài đăng của Gin Tuấn Kiệt ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả đã để lại lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi.

Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi? - Ảnh 2
Gin Tuấn Kiệt tiếp tục tung khoảnh khắc nắm tay "tình bể bình" với Puka trong ngày cầu hôn

Sáng nay (13/9), dân tình lại được phen xôn xao khi quản lý của Gin Tuấn Kiệt bất ngờ đăng tải hình ảnh Puka diện trang phục áo dài đỏ, đeo vàng cưới sánh đôi bên nam diễn viên trong bộ vest lịch lãm. Ngay lập tức, dân tình đặt nghi vấn phải chăng cặp đôi đã bí mật làm lễ ăn hỏi sau khi công khai chuyện cầu hôn. 

Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi? - Ảnh 3
Dân tình lại được phen xôn xao khi quản lý của Gin Tuấn Kiệt bất ngờ đăng tải hình ảnh Puka diện trang phục áo dài đỏ, đeo vàng cưới sánh đôi bên nam diễn viên trong bộ vest lịch lãm

Tuy nhiên, theo tìm hiểu đây thực chất chỉ là hình ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt tham gia một sự kiện của thương hiệu trang sức. Nhưng đáng chú ý đây là lần đầu tiên dân tình được dịp chứng kiến Puka - Gin Tuấn Kiệt công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, cặp đôi "tay trong tay" đầy tình tứ. Gin Tuấn Kiệt cũng không ngần ngại dành nhiều cử chỉ quan tâm, chăm sóc vợ sắp cưới.

Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi? - Ảnh 4
Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi? - Ảnh 5
đây là lần đầu tiên dân tình được dịp chứng kiến Puka - Gin Tuấn Kiệt công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào

Tối qua (12/9), Gin Tuấn Kiệt tiếp tục tung khoảnh khắc nắm tay "tình bể bình" với Puka trong ngày cầu hôn. Nam ca sĩ hạnh phúc viết: "Thấy em là “cười phải thế”. Có thể thấy, trên gương mặt của cặp đôi trẻ hiện rõ biểu cảm rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày đặc biệt. Gin Tuấn Kiệt cũng không giấu nổi sung sướng khi "chốt đơn" thành công bạn gái bằng nụ hôn lên tay đầy ngọt ngào. 

Sau màn cầu hôn gây sốt cõi mạng, lộ ảnh Puka và Gin Tuấn Kiệt bí mật tổ chức đám hỏi? - Ảnh 6
Puka chụp cùng khung hình với gia đình Gin Tuấn Kiệt

Được biết, hôn lễ của Gin Tuấn Kiệt và Puka sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Nhiều người dự đoán đây sẽ là một trong những sự kiện hoành tráng nhất nhì Vbiz vào cuối năm khi quy tụ dàn sao Việt đình đám tham dự. 

Phát La úp mở nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới, Gin Tuấn Kiệt chính thức lên tiếng thông báo điều này!

Phát La úp mở nghi vấn Puka đang mang thai con đầu lòng trước thềm đám cưới, Gin Tuấn Kiệt chính thức lên tiếng thông báo điều này!

Phát La bất ngờ đăng clip tiết lộ kế hoạch lễ cưới sắp tới của cặp đôi. Anh còn nói một câu úp mở khiến cư dân mạng nghi vấn Gin Tuấn Kiệt và vợ tương lai đang có "tin vui" trước thềm đám cưới

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