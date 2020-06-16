Sau loạt khoảnh khắc khoe eo con kiến, U40 Lệ Quyên tiếp tục đăng ảnh tự sướng trẻ đẹp như gái đôi mươi

Ở tuổi 39, nhan sắc trẻ trung và vóc dáng thon gọn như thiếu nữ của nữ ca sĩ Lệ Quyên luôn khiến người hâm mộ phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

Vốn nổi tiếng là người đẹp không tuổi của showbiz Việt, nữ ca sĩ Lệ Quyên không ít lần khiến khán giả “mắt chữ O, mồm chữ A” với loạt ảnh khoe body cực phẩm.

Ở tuổi 39 và đã là mẹ một con, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” vẫn giữ được thân hình thon gọn cùng vòng eo săn chắc. Chính vì vậy, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại diện những bộ bikini nóng bỏng khiến người hâm mộ phải liên tục xuýt xoa, trầm trồ.

Vòng eo con kiến săn chắc của nữ ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: FB

Chia sẻ về bí quyết giảm cân, Lệ Quyên từng cho biết: “Vòng eo của tớ được giữ bởi chế độ ăn uống chừng mực, vừa đủ, không ăn thừa, cũng không cần kiêng bất kể thực phẩm nào. Tập luyện nhẹ nhàng theo sức của mình. Một cơ thể đẹp là cơ thể khỏe và cân đối”.

Không chỉ sở hữu vóc dáng đáng ghen tỵ, Lệ Quyên còn liên tục “hack tuổi” với gương mặt trẻ trung như thiếu nữ. Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ Lệ Quyên vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất đến người hâm mộ.

Nhan sắc trẻ trung cùng làn da mịn màng không tì vết của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của Lệ Quyên: “Chị đẹp 16 tuổi của tôi”, “Trang điểm như này xinh quá chị ơi”, “Càng ngày càng trẻ vậy trời”, “Nhìn chị đẹp quên mất thời gian luôn rồi”, “Trẻ quá luôn Lệ Quyên à”, “Chị xinh quá”, “Ngây thơ dễ thương quá em”…

Minh Hằng khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 33 Minh Hằng tâm sự, khi không còn trẻ nữa cô chọn cách kiểm soát những bữa ăn và giờ giấc sinh hoạt cẩn thận hơn để giữ gìn xuân sắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-loat-khoanh-khac-khoe-eo-con-kien-u40-le-quyen-tiep-tuc-dang-anh-tu-suong-tre-dep-nhu-gai-doi-muoi-362756.html