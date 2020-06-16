Sau loạt khoảnh khắc khoe eo con kiến, U40 Lệ Quyên tiếp tục đăng ảnh tự sướng trẻ đẹp như gái đôi mươi

Hậu trường 16/06/2020 16:41

Ở tuổi 39, nhan sắc trẻ trung và vóc dáng thon gọn như thiếu nữ của nữ ca sĩ Lệ Quyên luôn khiến người hâm mộ phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

Vốn nổi tiếng là người đẹp không tuổi của showbiz Việt, nữ ca sĩ Lệ Quyên không ít lần khiến khán giả “mắt chữ O, mồm chữ A” với loạt ảnh khoe body cực phẩm.

Ở tuổi 39 và đã là mẹ một con, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” vẫn giữ được thân hình thon gọn cùng vòng eo săn chắc. Chính vì vậy, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại diện những bộ bikini nóng bỏng khiến người hâm mộ phải liên tục xuýt xoa, trầm trồ.

le quyen 1
Vòng eo con kiến săn chắc của nữ ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: FB

Chia sẻ về bí quyết giảm cân, Lệ Quyên từng cho biết: “Vòng eo của tớ được giữ bởi chế độ ăn uống chừng mực, vừa đủ, không ăn thừa, cũng không cần kiêng bất kể thực phẩm nào. Tập luyện nhẹ nhàng theo sức của mình. Một cơ thể đẹp là cơ thể khỏe và cân đối”.

Không chỉ sở hữu vóc dáng đáng ghen tỵ, Lệ Quyên còn liên tục “hack tuổi” với gương mặt trẻ trung như thiếu nữ. Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ Lệ Quyên vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất đến người hâm mộ.

le quyen 2

le quyen 3
Nhan sắc trẻ trung cùng làn da mịn màng không tì vết của nữ ca sĩ - Ảnh: FB
le quyen 4
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của Lệ Quyên: “Chị đẹp 16 tuổi của tôi”, “Trang điểm như này xinh quá chị ơi”, “Càng ngày càng trẻ vậy trời”, “Nhìn chị đẹp quên mất thời gian luôn rồi”, “Trẻ quá luôn Lệ Quyên à”, “Chị xinh quá”, “Ngây thơ dễ thương quá em”…

Minh Hằng khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 33

Minh Hằng khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 33

Minh Hằng tâm sự, khi không còn trẻ nữa cô chọn cách kiểm soát những bữa ăn và giờ giấc sinh hoạt cẩn thận hơn để giữ gìn xuân sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên vóc dáng sao Việt Lệ Quyên diện bikini

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026