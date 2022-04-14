Sau liên hoàn lùm xùm từ thiện ập đến, NSƯT Trịnh Kim Chi lần đầu chua xót tiết lộ điều tổn thương

Hậu trường 14/04/2022 09:36

Chỉ trong thời gian ngắn, những lùm xùm liên tiếp ập đến với NSƯT Trịnh Kim Chi: “Đôi khi tôi cảm thấy tổn thương vì lòng tốt của mình bị chà đạp một cách nặng nề".

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, NSƯT Trịnh Kim Chi còn được biết đến với những việc thiện nguyện giúp đỡ các nghệ sĩ và hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, năm vừa qua có thể nói là một năm đầy biến động với nữ nghệ sĩ khi cô liến tiếp vướng rắc rối đời tư.

Cụ thể, đầu tiên có thể kể đến việc Trịnh Kim Chi bị bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần réo tên trên livestream với từ ngữ nặng nề. Tiếp đến lại vướng ồn ào tiền quyên góp từ thiện với diễn viên Thương Tín. 

Sau liên hoàn lùm xùm từ thiện ập đến, NSƯT Trịnh Kim Chi lần đầu chua xót tiết lộ điều tổn thương - Ảnh 1
Thương Tín từng tố Trịnh Kim Chi không minh bạch tiền khán giả quyên góp từ thiện cho ông - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây nhất, trong chương trình “Son môi đỏ”, Trịnh Kim Chi lần đầu có trải lòng về những điều tiếng phải chịu trong quá trình làm việc thiện nguyện của mình. Nữ nghệ sĩ cho biết, bản thân xem chuyện làm từ thiện là cách để truyền động lực, cảm hứng cho giới trẻ. 

Chia sẻ với chương trình, Trịnh Kim Chi cho biết mình ý thức được rằng phải có trách nhiệm với số tiền nhận được từ các nhà hảo tâm. Trong đó, quan trọng nhất là việc mang tiền đến đúng người, đúng thời điểm. Nếu không làm được như vậy, nữ nghệ sĩ sẽ cảm thấy rất có lỗi.

Sau liên hoàn lùm xùm từ thiện ập đến, NSƯT Trịnh Kim Chi lần đầu chua xót tiết lộ điều tổn thương - Ảnh 2
Nữ nghệ sĩ lần đầu trải lòng về những điều tiếng vướng phải trong thời gian qua - Ảnh: Cắt từ clip

Dù làm việc tốt bằng cả tâm lòng nhưng Trịnh Kim Chi vẫn vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Điều này khiến nữ diễn viên từng cảm thấy rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Về sau nữ nghệ sĩ mới quyết định thay đổi cách làm.

Trịnh Kim Chi thú nhận: “Đôi khi tôi cảm thấy tổn thương vì lòng tốt của mình bị chà đạp một cách nặng nề. Nhưng điều đó mình chỉ có một tích tắc để suy nghĩ, cảm nhận. Trước mắt mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nên tất cả những suy nghĩ chán nản mình gạt qua một bên”.

Sau liên hoàn lùm xùm từ thiện ập đến, NSƯT Trịnh Kim Chi lần đầu chua xót tiết lộ điều tổn thương - Ảnh 3
Trịnh Kim Chi đã mở một quỹ riêng dùng để chăm lo cho những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Cắt tư clip

Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, động lực giúp cô tiếp tục việc thiện nguyện là gia đình luôn ở bên ủng hộ. Nếu không có sự động viên của họ, ngay cả việc làm nghệ thuật cũng gặp nhiều khó khăn chứ chưa bàn đến làm từ thiện. Nghệ sĩ nào cũng cần quen với những ý kiến trái chiều cả trên sân khấu lẫn ngoài đời thực.

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Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín đã có những chia sẻ mới nhất về mối quan hệ với nghệ sĩ Trịnh Kim Chi sau loạt ồn ào từ thiện.

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