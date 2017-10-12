Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao?

Hậu trường 12/10/2017 09:38

Hai năm sau khi ‘đường ai nấy đi’, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương đều có cuộc sống riêng và tìm được hạnh phúc bên tình yêu mới.

Năm 2012, Quách Ngọc NgoanLê Phương nên duyên vợ chồng và sau đó cặp đôi có với nhau một bé trai đáng yêu – Cà Pháo. Tuy nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, giữa năm 2014, dư luận ‘dậy sóng’ trước scandal nam diễn viên ‘Mỹ nhân’ có quan hệ với một nữ doanh nhân đại gia. Đến năm 2015, sau những tranh cãi liên tiếp trên mạng xã hội giữa cả hai bên, Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan chính thức ly hôn.

Cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương sau ly hôn bây giờ ra sao?
Gia đình Quách Ngọc Ngoan – Lê Phương khi còn hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hai năm sau khi chia tay, mối quan hệ giữa Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan đã không còn căng thẳng như trước. Ai cũng có cuộc sống riêng bên tình mới và mối quan tâm chung  duy nhất của họ bây giờ là bé Cà Pháo.

Trong khi Lê Phương hạnh phúc bên tình mới kém 7 tuổi...

Sau 2 năm ly hôn chồng cũ, Lê Phương khiến dư luận vô cùng tò mò khi update trên trang cá nhân sang trạng thái ‘đang hẹn hò’. Thời gian đó, nữ diễn viên thừa nhận có mối quan hệ mới nhưng chưa muốn công khai với mọi người.

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 2
Lê Phương chăm chỉ làm việc để quên đi những chuyện buồn không đáng có - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 3
Lê Phương chăm chỉ làm việc để quên đi những chuyện buồn không đáng có - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 4
Có một thời gian, cô thường xuất hiện bên ‘tình cũ’ Quý Bình nhưng nữ diễn viên ‘Khúc tương tư’ liên tục khẳng định cả hai chỉ là những người anh em thân thiết - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 5
Lê Phương đột ngột đổi ảnh bìa là bức hình chụp chung cô mang giầy đôi với bạn trai tuy nhiên người hâm mộ vẫn chưa biết được chàng trai may mắn đó là ai - Ảnh: Internet 

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 6
Sau một khoảng thời gian giấu kín bạn trai với truyền thông, cuối cùng thì người đàn ông của Lê Phương cũng đã lộ danh tín: ca sĩ 9X Phạm Trung Kiên - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 7
Người đẹp chia sẻ rằng đã gặp bạn trai Trung Kiên trong một lần đi biểu diễn phục vụ cho các chiến sĩ bộ đội - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 8
Nữ diễn viên đang hạnh phúc bên tình trẻ kém 7 tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 9
Chàng ‘phi công trẻ’ rất được lòng gia đình cũng như con trai của người đẹp - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 10
Đôi tình nhân thường xuyên đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 11
Cuối cùng sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi cũng quyết định về chung một nhà vào tháng 8 vừa qua - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 12
Lê Phương hiện nay đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên tình trẻ Trung Kiên - Ảnh: Internet

...Quách Ngọc Ngoan cũng đắm đuối bên nữ đại gia Phượng Chanel

Từ khi ly hôn Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, anh chỉ tham gia một số dự án điện ảnh.

Chuyện tình giữa nam diễn viên và bạn gái hơn 7 tuổi – Phượng Chanel thời gian đầu vấp phải vô số chỉ trích từ dư luận. Tuy nhiên sau hai năm mọi chuyện cũng dần trôi vào dĩ vãng và chuyện tình yêu của nam diễn viên cũng đã dần được công nhận.

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 13
Thời gian đầu cặp đôi hạn chế xuất hiện nơi đông người - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 14
Sau khi ly hôn vợ, nam diễn viên đã chuyển về sống cùng bạn gái đại gia. Thế nhưng, mỗi khi đề cập đến vấn đề đám cưới thì cả hai đều từ chối trả lời - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 15
Mặc cho dư luận gièm pha, cặp đôi vẫn ngày càng mặn nồng hơn...

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 16
… thường xuyên đi chơi xa, những chuyến du lịch sang chảnh…

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 17
…hay đơn giản là xuất hiện tình cảm ở các sự kiện - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 18
Vui bên tình mới nhưng không có nghĩa là nam tài tử bỏ bê con trai. Anh tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để ở bên con trai –  bé Cà Pháo - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 19
Bên cạnh đó, nam diễn viên “Mỹ nhân” cũng ít tham gia các hoạt động showbiz hơn để dành thời gian cho gia đình, bạn bè…

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 20
…hay vui thú điền viên… 

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 21
…cũng như chăm chỉ rèn luyện sức khỏe - Ảnh: Internet

Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao? - Ảnh 22
Mới đây, nam diễn viên đang tham gia dự án phim điện ảnh ‘Người bất tử’ của đạo diễn Victor Vũ - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel Trung Kiên

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 55 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42