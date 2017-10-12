Sau khi 'đường ai nấy đi', cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương bây giờ ra sao?

Hai năm sau khi ‘đường ai nấy đi’, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương đều có cuộc sống riêng và tìm được hạnh phúc bên tình yêu mới.

Năm 2012, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương nên duyên vợ chồng và sau đó cặp đôi có với nhau một bé trai đáng yêu – Cà Pháo. Tuy nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, giữa năm 2014, dư luận ‘dậy sóng’ trước scandal nam diễn viên ‘Mỹ nhân’ có quan hệ với một nữ doanh nhân đại gia. Đến năm 2015, sau những tranh cãi liên tiếp trên mạng xã hội giữa cả hai bên, Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan chính thức ly hôn.

Hai năm sau khi chia tay, mối quan hệ giữa Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan đã không còn căng thẳng như trước. Ai cũng có cuộc sống riêng bên tình mới và mối quan tâm chung duy nhất của họ bây giờ là bé Cà Pháo. Trong khi Lê Phương hạnh phúc bên tình mới kém 7 tuổi...

Sau 2 năm ly hôn chồng cũ, Lê Phương khiến dư luận vô cùng tò mò khi update trên trang cá nhân sang trạng thái ‘đang hẹn hò’. Thời gian đó, nữ diễn viên thừa nhận có mối quan hệ mới nhưng chưa muốn công khai với mọi người. ...Quách Ngọc Ngoan cũng đắm đuối bên nữ đại gia Phượng Chanel Từ khi ly hôn Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, anh chỉ tham gia một số dự án điện ảnh. Chuyện tình giữa nam diễn viên và bạn gái hơn 7 tuổi – Phượng Chanel thời gian đầu vấp phải vô số chỉ trích từ dư luận. Tuy nhiên sau hai năm mọi chuyện cũng dần trôi vào dĩ vãng và chuyện tình yêu của nam diễn viên cũng đã dần được công nhận.

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