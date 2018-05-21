Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ

Dù không quá ồn ào trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng ca sĩ Quang Hà lại sở hữu trong tay khối tài sản đáng mơ ước gồm nhà và xe hơi tiền tỷ.
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Quang Hà không phải là cái tên quá đình đám trong làng âm nhạc Việt. Tuy nhiên, khi nhắc đến anh, khán giả thế hệ 8X-9X khó có thể quên được giọng hát trầm ấm cùng phong cách biểu diễn sôi động và trẻ trung.
Tuy không có cát sê cao ngất ngưỡng như nhiều ca sĩ hạng A, song giọng ca Trăm năm không quên vẫn giữ cho mình phong độ và sự ổn định. Với cố gắng không biết mệt mỏi để cống hiến cho khán giả, sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà đã sở hữu trong tay khối tài sản khủng gồm nhiều nhà và xe hơn đắt tiền.
Tuy sống khép kín và ít khoe khoang tài sản, song theo thông tin mới nhất thì giọng ca Ngỡ đã sở hữu 12 căn nhà và 1 biệt thự 16 tỷ đang trong quá trình xây dựng tại Hà Nội. Chưa dừng lại, ở tuổi 37, Quang Hà còn nắm trong tay 2 chiếc xế hộp đắt tiền cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Dù sở hữu trong tay khối gia tài vô cùng lớn song Quang Hà vẫn khiêm tốn chia sẻ rằng tài sản của anh chỉ là một hạt cát so với nhiều người giàu có hơn mình.