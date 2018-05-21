Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ

Quang Hà không phải là cái tên quá đình đám trong làng âm nhạc Việt. Tuy nhiên, khi nhắc đến anh, khán giả thế hệ 8X-9X khó có thể quên được giọng hát trầm ấm cùng phong cách biểu diễn sôi động và trẻ trung.

Tuy không có cát sê cao ngất ngưỡng như nhiều ca sĩ hạng A, song giọng ca Trăm năm không quên vẫn giữ cho mình phong độ và sự ổn định. Với cố gắng không biết mệt mỏi để cống hiến cho khán giả, sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà đã sở hữu trong tay khối tài sản khủng gồm nhiều nhà và xe hơn đắt tiền.