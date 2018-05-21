Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ

Hậu trường 21/05/2018 11:02

Dù không quá ồn ào trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng ca sĩ Quang Hà lại sở hữu trong tay khối tài sản đáng mơ ước gồm nhà và xe hơi tiền tỷ.

Quang Hà không phải là cái tên quá đình đám trong làng âm nhạc Việt. Tuy nhiên, khi nhắc đến anh, khán giả thế hệ 8X-9X khó có thể quên được giọng hát trầm ấm cùng phong cách biểu diễn sôi động và trẻ trung.

Tuy không có cát sê cao ngất ngưỡng như nhiều ca sĩ hạng A, song giọng ca Trăm năm không quên vẫn giữ cho mình phong độ và sự ổn định. Với cố gắng không biết mệt mỏi để cống hiến cho khán giả, sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà đã sở hữu trong tay khối tài sản khủng gồm nhiều nhà và xe hơn đắt tiền.

Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ - Ảnh 1
Ca sĩ Quang Hà là cái tên quen thuộc với khán giả thế hệ 8X và 9X - Ảnh: Internet

Tuy sống khép kín và ít khoe khoang tài sản, song theo thông tin mới nhất thì giọng ca Ngỡ đã sở hữu 12 căn nhà và 1 biệt thự 16 tỷ đang trong quá trình xây dựng tại Hà Nội. Chưa dừng lại, ở tuổi 37, Quang Hà còn nắm trong tay 2 chiếc xế hộp đắt tiền cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ - Ảnh 2
Sau gần 20 năm ca hát, nam ca sĩ đã tích góp cho mình khối tài sản không hề nhỏ - Ảnh: Internet
Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ - Ảnh 3
Không chỉ sở hữu nhiều căn nhà có giá trị triệu đô...
Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ - Ảnh 4
...Quang Hà còn sở hữu 2 chiếc xế hộp cao cấp - Ảnh: Internet
Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ - Ảnh 5
Đầu năm 2018, nam ca sĩ đã tặng cho bản thân chiếc xe hơi cao cấp có giá trị gần 8 tỷ đồng nhân ngày sinh nhật - Ảnh: Internet
Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ - Ảnh 6
Giàu có là vậy nhưng Quang Hà vẫn sống rất khép kín không thích khoe mẽ, phô trương - Ảnh: Internet

Dù sở hữu trong tay khối gia tài vô cùng lớn song Quang Hà vẫn khiêm tốn chia sẻ rằng tài sản của anh chỉ là một hạt cát so với nhiều người giàu có hơn mình.

Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ - Ảnh 7
Nam ca sĩ có mối quan hệ rất tốt với nhiều anh em nghệ sĩ - Ảnh: Internet
Sau gần 20 năm ca hát, Quang Hà sở hữu 13 căn nhà và khối tài sản khổng lồ - Ảnh 8
Hiện tại, Quang Hà vẫn miệt mài chạy show - Ảnh: Internet

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