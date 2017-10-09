Lả lơi đung đưa ngực 'khủng' bên Quang Hà, Phi Thanh Vân suýt nữa 'lộ hàng' vì tuột áo

Giải trí 09/10/2017 15:43

Đến tham dự sự kiện âm nhạc của đàn anh Quang Hà, Phi Thanh Vân khiến nhiều người nhức mắt khi xuất hiện với bộ đầm sexy gần như hở trọn vòng 1. Mặc dù không để lộ phần nhạy cảm nhất nhưng chiếc váy quá thiếu vải của "Nữ hoàng dao kéo" làm cho mọi người có cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ thì nguyên bộ ngực “khủng” của chủ nhân sẽ phơi trọn trước ống kính.

Phi Thanh VânQuang Hà có mối quan hệ khá thân thiết, vì vậy khi nhận được lời mời tham dự đêm nhạc riêng của nam ca sĩ, “Nữ hoàng dao kéo” đã không ngần ngại đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội để chia vui.

Đứng chung trên sân khấu và không ngừng nhảy nhót theo điệu nhạc với giọng ca Anh không hiểu, Phi Thanh Vân khiến nhiều người thót tim khi che chắn vòng 1 bằng phần vải quá khiêm tốn. Thậm chí, một số fan cho rằng chỉ cần Quang Hà lỡ tay một chút thôi thì sẽ khiến cô em nóng bỏng bị "lộ hàng”.

Phi Thanh Vân suýt nữa 'lộ hàng' khi khoe ngực khủng bên Quang Hà
Phi Thanh Vân diện bộ váy gợi cảm gây chú ý tại đêm nhạc của Quang Hà - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân suýt nữa 'lộ hàng' khi khoe ngực khủng bên Quang Hà
Phần áo được cắt khoét hở bạo, chỉ đủ che đi phần nhạy cảm nhất trên bộ ngực "khủng" của Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân suýt nữa 'lộ hàng' khi khoe ngực khủng bên Quang Hà
Phi Thanh Vân và những lần khoe ngực gây sốc cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân suýt nữa 'lộ hàng' khi khoe ngực khủng bên Quang Hà
Kể từ sau khi đầu tư nửa tỉ cho cuộc đại phẫu thuật lần thứ 15, Phi Thanh Vân dường như bị nghiện khoe ngực ở mọi lúc mọi nơi - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân suýt nữa 'lộ hàng' khi khoe ngực khủng bên Quang Hà
Nhìn những hình ảnh này, nhiều người không hiểu chiếc áo của Phi Thanh Vân có tác dụng gì - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Phi Thanh Vân Quang Hà nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân khoe ngực

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