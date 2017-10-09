Đến tham dự sự kiện âm nhạc của đàn anh Quang Hà, Phi Thanh Vân khiến nhiều người nhức mắt khi xuất hiện với bộ đầm sexy gần như hở trọn vòng 1. Mặc dù không để lộ phần nhạy cảm nhất nhưng chiếc váy quá thiếu vải của "Nữ hoàng dao kéo" làm cho mọi người có cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ thì nguyên bộ ngực “khủng” của chủ nhân sẽ phơi trọn trước ống kính.

Phi Thanh Vân và Quang Hà có mối quan hệ khá thân thiết, vì vậy khi nhận được lời mời tham dự đêm nhạc riêng của nam ca sĩ, “Nữ hoàng dao kéo” đã không ngần ngại đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội để chia vui.

Đứng chung trên sân khấu và không ngừng nhảy nhót theo điệu nhạc với giọng ca Anh không hiểu, Phi Thanh Vân khiến nhiều người thót tim khi che chắn vòng 1 bằng phần vải quá khiêm tốn. Thậm chí, một số fan cho rằng chỉ cần Quang Hà lỡ tay một chút thôi thì sẽ khiến cô em nóng bỏng bị "lộ hàng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-loi-dung-dua-nguc-khung-ben-quang-ha-phi-thanh-van-suyt-nua-lo-hang-vi-tuot-ao-245695.html