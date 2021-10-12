Sau '7749' phát ngôn về ồn ào của Hồ Văn Cường, hoa hậu 'ở nhà 200 tỷ' chốt hạ: 'Nếu mẹ nuôi nó còn sống, thì chắc không đối xử với nó thế này'

Sau khi quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung chính thức trao trả toàn bộ tiền cát xê của Hồ Văn Cường trong 5 năm vừa qua cho mẹ ruột, Fanpage, kênh Youtube và cả trang cá nhân của giọng ca nhí đều được trả lại cho công ty quản lý. Điều này đã khiến hoa hậu Phương Lê bức xúc lên tiếng.

Thời gian gần đây, sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19, những ồn ào xung quanh mối quan hệ và tiền cát xê giữa cố nghệ sĩ và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đáng chú ý nhất, sau nhiều lần gây bão MXH, chiều ngày 11/10 quản lý của cố nghệ sĩ đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

Gia đình Hồ Văn Cường trong buổi giải quyết chuyện cát xê chiều ngày 11/10 - Ảnh chụp màn hình Phía quản lý Phi Nhung cũng xác nhận tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng. Cũng trong chiều cùng ngày, giọng ca nhí xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Ngay sau khi thông tin trên được Hồ Văn Cường đăng tải, nhiều luồng ý kiến đã nổ ra vô cùng nảy lửa. Đáng chú ý, hoa hậu Phương Lê đã có bài đăng dài bày tỏ thái độ bức xúc vì cách làm việc của ekip ca sĩ Phi Nhung, ở đây là quản lý chính thức. Ảnh minh họa: Internet Theo đó, trên trang cá nhân, nàng hậu bày tỏ: "Nó (Hồ Văn Cường) không lên tiếng không có nghĩa là nó không thương, có thể nó sợ thì sao? Mẹ nuôi vừa mất, cả CĐM vô chửi thằng nhỏ, nó sợ chứ trời. Mọi người đối xử với một đứa con nít thật tàn nhẫn, ép nó vô đường cùng quá nhẫn tâm". Ồn ào nổ ra hồi tháng 6 vẫn tiếp tục gây sóng dư luận - Ảnh chụp màn hình "Hoa hậu ở nhà 200 tỷ" cho rằng việc Hồ Văn Cường phải trả lại toàn bộ tài khoản MXH là "triệt con đường" của giọng ca nhí. Cô nhấn mạnh: "Thật sự nếu mẹ nuôi nó còn sống thì chắc không đối xử với nó như thế này". Cũng trong bài đăng, Phương Lê bày tỏ vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh và những gì mà Hồ Văn Cường đang phải trải qua. Đây không phải là lần đầu tiên nàng hậu lên tiếng về lùm xùm này. Trước đó, khi ồn ào mới nổ ra hồi tháng 6 vừa rồi, mỹ nhân đã có không ít lần bày tỏ quan điểm rất gay gắt trên trang cá nhân và nhận về rất nhiều phản hồi của CĐM. Hoa hậu Phương lê từng có nhiều phát ngôn liên quan đến ồn ào của Hồ Văn Cường - Ảnh minh họa: Internet Hiện tại, mặc dù đã giải quyết xong vấn đề tiền cát xê, song mọi nhất cử nhất động của "người trong cuộc" vẫn khiến dư luận quan tâm, chú ý.

MXH xôn xao danh sách hơn 300 show diễn của Hồ Văn Cường trong 5 năm, đặt ra nghi vấn về khoảng thời gian vỡ giọng, không đi hát? Mới đây, giữa lúc cư dân mạng đang xôn xao về ồn ào tiền cát xê của Hồ Văn Cường thì trên một số diễn đàn bất ngờ xuất hiện danh sách show diễn trong suốt 5 năm qua khiến nhiều người bàn tán thực hư.

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