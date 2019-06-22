Sau 6 tháng kết hôn, Á hậu Thanh Tú đã sinh con cho chồng đại gia

Hậu trường 22/06/2019 14:02

Thông tin Á hậu Thanh Tú vừa sinh con đầu lòng cho chồng đại gia nhận được sự quan tâm của công chúng.

Cuối năm 2018, Á hậu Thanh Tú lên xe hoa với bạn trai giàu có tên Nguyễn Thành Phương. Dù chồng doanh nhân lớn hơn khá nhiều tuổi, nhưng nàng Á hậu cho biết tuổi tác với cô không phải vấn đề. Trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã có khoảng 1 năm tìm hiểu và thấy ở nhau sự thấu hiểu, hòa hợp trong cách sống.

a hau thanh tu sinh con dau long
Thanh Tú cười hạnh phúc nắm tay ông xã Thành Phương trong hôn lễ vào tháng 12/2018 - Ảnh: Internet
a hau thanh tu sinh con dau long
Từ khi lấy chồng, cô nàng gần như rút lui khỏi làng giải trí. Ngoài công việc ở đài truyền hình, nàng Á hậu dành thời gian lo cho gia đình - Ảnh: FBNV

Sau khi lấy chồng, Thanh Tú trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư, giấu kín chuyện bầu bí. Cô hầu như "biến mất" khỏi các sự kiện của làng giải trí Việt mà chỉ chuyên tâm cho công việc ở đài.

Mãi đến tháng 4 vừa qua, chân dài này mới vô tình để lộ bụng bầu lùm lùm khi tham gia tiệc sinh nhật cùng gia đình.

a hau thanh tu sinh con dau long
Hình ảnh hiếm hoi chân dài này để lộ bụng bầu vượt mặt trong tiệc sinh nhật vào tháng 4 vừa qua - Ảnh: Internet

Ít giờ trước, thông tin nàng Á hậu đã sinh con đầu lòng cho ông xã đại gia hơn tuổi được đăng tải rầm rộ. Theo đó, Thanh Tú vừa sinh con trong tháng 6. Sau thời gian ở cữ, bà mẹ bỉm sữa sẽ trở lại với công việc ở đài truyền hình.

a hau thanh tu sinh con dau long
Thanh Tú giành giải Á hậu 1 - Hoa hậu Việt Nam 2016 - Ảnh: Internet

Dù vậy, chân dài này vẫn chưa hé lộ bất cứ hình ảnh, thông tin nào về việc làm mẹ hay diện mạo em bé.

Á hậu Thanh Tú lộ bụng bầu khệ nệ, khoá môi chồng đại gia ngọt ngào trong tiệc sinh nhật xa hoa

Á hậu Thanh Tú lộ bụng bầu khệ nệ, khoá môi chồng đại gia ngọt ngào trong tiệc sinh nhật xa hoa

Nàng Á hậu tăng cân khá nhiều khi mang thai nhưng nhan sắc vẫn rạng rỡ.

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