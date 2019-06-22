Sau 6 tháng kết hôn, Á hậu Thanh Tú đã sinh con cho chồng đại gia

Thông tin Á hậu Thanh Tú vừa sinh con đầu lòng cho chồng đại gia nhận được sự quan tâm của công chúng.
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Cuối năm 2018, Á hậu Thanh Tú lên xe hoa với bạn trai giàu có tên Nguyễn Thành Phương. Dù chồng doanh nhân lớn hơn khá nhiều tuổi, nhưng nàng Á hậu cho biết tuổi tác với cô không phải vấn đề. Trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã có khoảng 1 năm tìm hiểu và thấy ở nhau sự thấu hiểu, hòa hợp trong cách sống.
Sau khi lấy chồng, Thanh Tú trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư, giấu kín chuyện bầu bí. Cô hầu như "biến mất" khỏi các sự kiện của làng giải trí Việt mà chỉ chuyên tâm cho công việc ở đài.
Mãi đến tháng 4 vừa qua, chân dài này mới vô tình để lộ bụng bầu lùm lùm khi tham gia tiệc sinh nhật cùng gia đình.
Ít giờ trước, thông tin nàng Á hậu đã sinh con đầu lòng cho ông xã đại gia hơn tuổi được đăng tải rầm rộ. Theo đó, Thanh Tú vừa sinh con trong tháng 6. Sau thời gian ở cữ, bà mẹ bỉm sữa sẽ trở lại với công việc ở đài truyền hình.
Dù vậy, chân dài này vẫn chưa hé lộ bất cứ hình ảnh, thông tin nào về việc làm mẹ hay diện mạo em bé.