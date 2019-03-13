Á hậu Thanh Tú hé lộ cuộc sống ngọt ngào bên chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn

Mới đây, Á hậu Thanh Tú đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp đoạn trò chuyện với một fan cứng. Cụ thể, người này thắc mắc rằng cuộc sống của Á hậu Việt Nam 2016 có thay đổi gì nhiều sau khi kết hôn, Thanh Tú không ngại ngần chia sẻ rằng có rất nhiều thứ xáo trộn nhưng bù lại cuộc sống của cô vô cùng vui vẻ và ngọt ngào.

"Có nhiều thay đổi chứ em. Ngày xưa ở nhà chị cũng không phải làm gì. Lấy chồng rồi, mình phải bắt đầu xây dựng tổ ấm của riêng mình, phải biết sắp đặt các công việc trong gia đình. Hồi đầu chị cũng lúng túng lắm, nhưng cái gì không biết thì hỏi, em cứ thoải mái tâm lí, dần dần sẽ đâu vào đấy ý mà", Thanh Tú chia sẻ.