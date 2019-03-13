Á hậu Thanh Tú hé lộ cuộc sống ngọt ngào bên chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn

Hậu trường 13/03/2019 16:40

Á hậu Thanh Tú khiến nhiều người ghen tỵ khi hé lộ cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào bên chồng hơn 16 tuổi.

Mới đây, Á hậu Thanh Tú đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp đoạn trò chuyện với một fan cứng. Cụ thể, người này thắc mắc rằng cuộc sống của Á hậu Việt Nam 2016 có thay đổi gì nhiều sau khi kết hôn, Thanh Tú không ngại ngần chia sẻ rằng có rất nhiều thứ xáo trộn nhưng bù lại cuộc sống của cô vô cùng vui vẻ và ngọt ngào. 

"Có nhiều thay đổi chứ em. Ngày xưa ở nhà chị cũng không phải làm gì. Lấy chồng rồi, mình phải bắt đầu xây dựng tổ ấm của riêng mình, phải biết sắp đặt các công việc trong gia đình. Hồi đầu chị cũng lúng túng lắm, nhưng cái gì không biết thì hỏi, em cứ thoải mái tâm lí, dần dần sẽ đâu vào đấy ý mà", Thanh Tú chia sẻ. 

Á hậu Thanh Tú hé lộ cuộc sống ngọt ngào bên chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 1
Á hậu Thanh Tú hào hứng nói về cuộc sống hôn nhân bên chồng hơn 16 tuổi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người đẹp cũng nhắn nhủ đến fan rằng trước khi về nhà chồng thì hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ để tránh bỡ ngỡ. Chân dài sinh năm 1996 cũng tiết lộ Tết Nguyên đán 2019 là cái Tết đầu tiên cô luộc bánh chưng nhưng làm rất trọn vẹn.

"Nhớ là không hỏi được ai thì google là anh bạn thân nhé. Khoe tí, năm đầu lấy chồng là năm đầu luộc bánh chưng mà trộm vía ai cũng khen ngon", Thanh Tú hào hứng. 

Á hậu Thanh Tú hé lộ cuộc sống ngọt ngào bên chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 2
Vợ chồng Á hậu Thanh Tú trải qua tuần trăng mật ngọt ngào ở London - Ảnh: Internet
Á hậu Thanh Tú hé lộ cuộc sống ngọt ngào bên chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 3
Á hậu Thanh Tú hé lộ cuộc sống ngọt ngào bên chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn - Ảnh 4
Á hậu Thanh Tú được cho là đang mang thai con đầu lòng - Ảnh: Internet

Thanh Tú được cho là đã mang bầu trước đám cưới với đại gia hơn 16 tuổi diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái. Từ đó đến nay mới bốn tháng trôi qua nhưng nhan sắc lẫn vóc dáng của Thanh Tú có sự thay đổi rõ rệt. Trước đó, một người bạn của mỹ nhân sinh năm 1996 cũng đã vô tình hé lộ thông tin người đẹp đang mang thai con đầu lòng. 

Bị hỏi đã thay đổi gì sau khi lấy chồng, Á hậu Thanh Tú đáp bất ngờ

Bị hỏi đã thay đổi gì sau khi lấy chồng, Á hậu Thanh Tú đáp bất ngờ

Thanh Tú cho biết bản thân thay đổi rất nhiều từ khi lấy chồng.

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