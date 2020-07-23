Sau 6 tháng bị kẹt tại Mỹ, Hồng Nhung và 2 con song sinh sắp được về Việt Nam

Sau nhiều tháng bị kẹt tại Mỹ vì dịch Covid-19, diva Hồng Nhung thông báo sắp được về nước. Hai bé Tôm và Tép vô cùng vui mừng khi được về nhà.
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Sau Tết 2020, diva Hồng Nhung đưa 2 con Tôm và Tép sang Mỹ chơi và dự định chỉ ở lại 2 tuần. Thế nhưng vì dịch Covid-19, ba mẹ con bị kẹt tại đây suốt 6 tháng qua.
Dù có biệt thự riêng tại Mỹ nhưng cô vẫn rất lo lắng và mong từng ngày được về nước. Ca sĩ Hồng Nhung đã gửi đơn đăng ký lên đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và đã được duyệt. Theo thông tin được đăng tải, ba mẹ con "cô Bống" sẽ về nước vào ngày 26/7 tới.
Sau khi về nước, nữ ca sĩ sẽ cách ly 14 ngày trước khi trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày. Dù chưa về đến Việt Nam, nhưng cô đã bắt đầu nhận show. Ngày 16/8 tới, Hồng Nhung sẽ chính thức tái xuất tại đêm nhạc ở Hà Nội sau nửa năm vắng bóng.
Thông báo của ca sĩ Hồng Nhung nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Ca sĩ Đoan Trang bày tỏ: "Ui! Chào đón chị Bống và Tôm Tép trở về". Ca sĩ Quang Dũng viết: "Ôi vui quá! Chị Bống và Tôm Tép đã về". Ca sĩ Tùng Dương nhắn nhủ: "Cố gắng trót lọt nhá nhà Bống"...
Sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân 8 năm với chồng ngoại quốc, diva Hồng Nhung một mình nuôi dạy 2 con Tôm và Tép. Ngoài công việc, cô dành trọn thời gian cho 2 bé, đưa các con đi du lịch. Hồng Nhung không cho con tiếp xúc nhiều với điện thoại và các thiết bị điện tử mà hướng các bé khám phá thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống thực.