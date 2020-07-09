Bị kẹt ở Mỹ, con gái Hồng Nhung viết thư tay bày tỏ nỗi nhớ Việt Nam, dù sai chính tả nhưng đong đầy tình cảm

Bức thư tay với những dòng chữ ngô nghê của con gái Hồng Nhung viết trong thời gian bị kẹt ở Mỹ làm bao trái tim tan chảy.

Thời gian này ca sĩ Hồng Nhung đang bị kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19. Tại xứ người, nữ diva vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trên trang cá nhân, "Cô Bống" thường xuyên chia sẻ hình ảnh và những câu chuyện thú vị về hoạt động đời thường của ba mẹ con. Qua đó, người hâm mộ phần nào hiểu được cách dạy con khéo léo của Hồng Nhung.

Hồng Nhung sống cùng hai con tại Mỹ nhiều tháng qua. Cô dạy các bé nấu nướng và vui chơi trong khuôn viên biệt thự - Ảnh: FB

Vẻ đẹp lai của hai bé Tôm và Tép - Ảnh: FB

Cặp song sinh nhà Hồng Nhung yêu thích cách hoạt động cưỡi ngựa, vui chơi ngoài trời - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diva vừa chia sẻ bức thư tay được viết bằng tiếng Việt của bé Tép. Những dòng chữ ngô nghê nhưng đầy tình cảm của con gái Hồng Nhung gây xúc động mạnh.

Chia sẻ của diva Hồng Nhung: "Mỗi ngày em tập viết một bài. Hôm qua, với chủ đề viết tự do, Lea Tép để trên bàn mình:

"Con rất nhớ Sochiwa và Chanel. Nhưng mình ở Mỹ (nguyên văn là "mĩ") trong thời Covid nên mình không về nhà được. Tối nào Lea cũng nghĩ về Sochi và Nelnel. Con cũng mơ rằng (em viết "giằng") mình về nhà và Covid không còn ở đất nước của Việt Nam. Mong mẹ tìm được ("được tìm") một máy bay để về nhà và gặp hai em chó thân mến. Lea".

Bức thư viết tay với dòng chữ ngô nghê của bé Tép - Ảnh: FB

Mang trong mình hai dòng máu, các con Hồng Nhung tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn. Dù vậy, nữ ca sĩ luôn tập cho 2 bé biết đọc, viết và nói tiếng Việt.

Dưới bài viết, ca sĩ Thanh Thảo thể hiện sự ngưỡng mộ cách dạy con của Hồng Nhung. Ca sĩ Quang Dũng, Bằng Kiều... cũng hết lời ngợi khen sự đáng yêu của bé Tép.

Hồng Nhung khoe ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo ở tuổi 50, dân tình chỉ chú ý đến người đàn ông body 6 múi Hiện diva Hồng Nhung vẫn đang ở Mỹ cùng 2 con. Nữ ca sĩ tự tạo niềm vui cho bản thân và các nhóc tỳ trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ket-o-my-con-gai-hong-nhung-viet-thu-tay-bay-to-noi-nho-viet-nam-du-sai-chinh-ta-nhung-dong-day-tinh-cam-367818.html