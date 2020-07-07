Hồng Nhung khoe ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo ở tuổi 50, dân tình chỉ chú ý đến người đàn ông body 6 múi

Hậu trường 07/07/2020 15:02

Hiện diva Hồng Nhung vẫn đang ở Mỹ cùng 2 con. Nữ ca sĩ tự tạo niềm vui cho bản thân và các nhóc tỳ trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhiều tháng qua, diva Hồng Nhung vẫn đang bị kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19. Dù vậy, bà mẹ đơn thân vẫn giữ tinh thần lạc quan. Hàng ngày, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống thoải mái tại biệt thự riêng. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ của mình cùng hai bé Tôm và Tép.

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Cuộc sống của Hồng Nhung và hai nhóc tỳ rất bình yên trong thời gian chờ được về nước - Ảnh: FB

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Tôm và Tép được mẹ cho đi chơi nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch - Ảnh: FB

Mới đây, "Cô Bống" vừa đăng tải loạt hình ảnh bình yên bên hai nhóc tỳ. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Hồng Nhung diện bikini hai mảnh, khoe thân hình săn chắc.

Ở tuổi 50, sắc vóc của bà mẹ hai con vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Trong bộ áo tắm rực rỡ sắc màu, Hồng Nhung khoe được ưu điểm hình thể, ngực căng đầy, eo thon gọn.

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Hồng Nhung là một trong những mỹ nhân 'bị thời gian bỏ quên' bởi nhan sắc trẻ trung không tuổi - Ảnh: FB
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Vóc dáng nuột nà của nữ diva ở tuổi 50 - Ảnh: FB
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Để giữ được vóc dáng sau 2 lần sinh nở, Hồng Nhung rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và chăm tập yoga - Ảnh: FB

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Người đàn ông ngoại quốc được cho là bạn trai tin đồn của Hồng Nhung - Ảnh: FB

Đặc biệt hơn, trong loạt ảnh được công khai có sự xuất hiện của người đàn ông ngoại quốc đang trồng cây chuối, lộ thân hình vạm vỡ, body 6 múi. Đây không phải lần đầu anh chàng có mặt trong hoạt động vui chơi của mẹ con Hồng Nhung. Được biết, anh có mối quan hệ rất thân thiết, gần gũi với hai bé Tôm và Tép.

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