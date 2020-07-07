Hồng Nhung khoe ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo ở tuổi 50, dân tình chỉ chú ý đến người đàn ông body 6 múi

Nhiều tháng qua, diva Hồng Nhung vẫn đang bị kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19. Dù vậy, bà mẹ đơn thân vẫn giữ tinh thần lạc quan. Hàng ngày, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống thoải mái tại biệt thự riêng. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ của mình cùng hai bé Tôm và Tép.

Tôm và Tép được mẹ cho đi chơi nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch - Ảnh: FB

Mới đây, "Cô Bống" vừa đăng tải loạt hình ảnh bình yên bên hai nhóc tỳ. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Hồng Nhung diện bikini hai mảnh, khoe thân hình săn chắc.

Ở tuổi 50, sắc vóc của bà mẹ hai con vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Trong bộ áo tắm rực rỡ sắc màu, Hồng Nhung khoe được ưu điểm hình thể, ngực căng đầy, eo thon gọn.