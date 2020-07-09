Chồng cũ Hồng Nhung và vợ đại gia kỷ niệm 24 năm ngày hẹn hò đầu tiên bằng bức ảnh 'tình bể bình'

Hậu trường 09/07/2020 16:40

Trước khi cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc vào năm 2019, chồng cũ Hồng Nhung và Thiri Thant Mon từng có thời gian hẹn hò thời còn là sinh viên.

Cuộc sống của doanh nhân Kevin sau khi chia tay nữ diva hàng đầu Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Đầu năm 2019, chồng cũ Hồng Nhung tổ chức hôn lễ với một phụ nữ người Myanmar. Không lâu sau, cặp đôi đón con trai chung ra đời và sống hạnh phúc đến hiện tại.

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Cuộc sống hạnh phúc của chồng cũ Hồng Nhung bên vợ con - Ảnh: FB

Kevin gây bất ngờ khi xây dựng hạnh phúc mới chỉ sau hơn nửa năm ly hôn diva Hồng Nhung. Thời điểm đó, nữ diễn giả người Myanmar nhận không ít lời khiếm nhã. Bởi, dư luận cho rằng Thiri Thant Mon là "kẻ thứ 3" khiến hôn nhân 8 năm của Hồng Nhung "gãy gánh giữa đường".

Trước tin đồn này, Kevin đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định đến với vợ mới khi đã hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ cũ. Đặc biệt, thời điểm này còn xuất hiện thông tin Kevin và vợ Myanmar từng yêu nhau hơn 20 năm trước. 

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Kevin Gilmore và Thiri Thant Mon yêu nhau 20 năm trước - Ảnh: FB

Mới đây, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung vừa chia sẻ bức ảnh tình cảm bên ông xã kèm dòng chia sẻ bất ngờ. Cô cho biết, cả hai đang kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên cách đây 24 năm.

Tạm dịch dòng chia sẻ của Thiri Thant Mon: "Từ kỷ niệm 24 năm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi vào cuối tuần trước, già hơn, khôn ngoan hơn, nặng hơn, (do đó để ôm nhau nhiều hơn) và yêu nhiều hơn!".

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Cặp đôi khoe ảnh kỷ niệm 24 năm sau lần hẹn hò đầu tiên - Ảnh: FB
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Trước khi tái hôn, diễn giả người Myanmar từng đổ vỡ hôn nhân và có 2 con trai - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người quen của cặp đôi để lại bình luận chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm của họ.

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